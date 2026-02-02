Dosarul Ungureanu, Rotea și ceilalți. Un expert tehnic-judiciar demontează acuzația DNA

Având în vedere caracterul public al procesului, pornind de la interesul major stârnit în cadrul comunității locale, justificăm astfel atenția acordată procesului în care primarul ales al comunei Vitomirești, Robert Rotea, omul de afaceri Mircea Ungureanu, alți antreprenori, funcționari publici sunt trimiși în judecată pentru niște fapte imputabile de acuzare dar nesusținute în fapt și în drept.

Pornind de la prezumția de nevinovăție asociată cu aflarea adevărului dar și într-un context dat de aspecte de țin de fața nevăzută a concurenței din domeniul construcțiilor, acolo unde nu există onoare ci doar o luptă pentru contracte, mergem mai departe, pas cu pas, pentru a vedea ce înseamnă un proces unde acuzarea se bazează pe presupuneri, pe încălcări ale legislației în domeniu doar pentru a produce satisfacție unora și pentru a elibera de adversari o piață unde implicațiile ascunse tind să dicteze și să reformuleze legea.

Pe scurt, Rotea, Ungureanu și ceilalți sunt trimiși în judecată de către DNA pentru faptul că într-un concurs de împrejucări și asocieri aceștia ar fi prejudiciat bugetul comunei Vitomirești cu o sumă care depășește ordinul zecilor de milioane de lei noi, reprezentând o lucrare în lungime de peste 20 de kilometri, ce înseamnă modernizarea a 85 de străzi din Vitomirești. Străzi care astăzi sunt în mare parte executate, produc confort riveranilor, dar care sunt negate vis-a-vis de starea de fapt că către o acuzare care contestă existența lucrărilor pornind de la o expertiză judiciară efectuată cu lopata. Da, ați reținut bine, o lopată în mâna unei persoane poate vulnerabilă, din nu știu ce considerente, poate să genereze un proces penal și să producă, în opinia publică, un oprobiu simuat față de un ales local, un constructor, alți oameni de afaceri, funcționari publici. Asta pentru că, undeva, niște gulere albe par a fi deranjate de unii, de alții care astăzi produs dovada nevinovăției în raport cu acuzația bazată pe o serie de ilegalități succesive, subiective care au generat cercetarea penală, trimiterea în judecată unde se rețin capete de acuzare legate de presupusa fraudare a bugetului public. Mai reamintim că, anterior începerii lucrărilor la modernizarea drumurilor de interes public din comuna Vitomirești, în spațiul politic de la Olt, a existat o atitudine rar întâlnită în care politicieni de frunte clamau în spațiul public nemulțumirea legată de faptul că o firmă a omului de afaceri Mircea Ungureanu câștiga lucrări publice în județul Olt. Asta pentru cine privește atent, spune multe. Dacă nu cumva totul, atunci când trebuie căutată cheia nevăzută de control a întregului proces.

O expertiză extra judiciară asumată de un expert în domeniu spulberă acuzația DNA

Toată construcția dosarului are la bază două expertize tehnice dispuse de DNA ST Craiova, întocmită de experții Mihai Gheorghe și Ștefan Ciobotarenco. Iar când DNA plătește, se servește meniul comandat, altfel nu poate fi explicat întregul șir de omisiuni și erori săvârșite doar pentru a obține negarea adevărului. Lipsa elementelor constructive, balast nisipos, piatră spartă, mixturi asfaltice din arealul lucrării. Asta, chiar dacă la Vitomirești, astăzi, drumurile sunt o certitudine. În fața acestei comenzi săvârșită dinspre acuzare, spre dosarul cauzei, la ultimul termen a fost depus un raport de expertiză extra judiciar. Nu vom intra în detalii legate de natură tehnico-economică, ci vom parcurge câteva elemente constatate în expertiza extra judiciară, acolo unde se dovedește, cu argumente de natură tehnică, prin puterea Laboratorului Național de Expertiză, faptul că probele acuzării sunt prelevate din șanțuri laterale, cu lopata, ignorând o serie de normative prin care o astfel de expertiză trebuie legal întocmită.

În schimb, sub asumare profesională, cu argumente date de normativele specifice, având în vedere și cantitățile de materiale dovedite prin devize și facturi aferente, expertul, prin probe administrate în interiorul drumului și nu prin șanțuri arată existența straturilor premergătoate, cele pe care este așternut asfaltul negat în evidență de expertiza servită cu lopata DNA-ului. Și, asta, pe o rețea de drumuri unde astăzi se circulă, chiar dacă lucrările sunt în stadiul de execuție, iar de la efectuarea lor, chiar dacă există unele mici imperfecțiuni cauzate de trecerea timpului. O concluzie asumată de acest ultim expert spune negru pe alb că raportul de expertiză tehnică întocmit de expertul de drumuri al DNA nu corespunde normativelor tehnice, îndeosebi în ceea ce privește existența straturilor rutiere de sub mixtură. Nici nu avea cum, atâta timp cât legea o face o lopată pusă la momentul potrivit în mâna unei persoane calificată corespunzător, dar cu vulnerabilități reale în raport cu sistemul de forță. În toată partea asta de acuzare nu există analize de laborator față de straturile subsecvente mixturii asfaltice. Ignorarea acestor detalii tehnice face ca astăzi, pe rolul Tribunalului Olt, să existe un proces unde fundamentul acuzării are suspiciuni rezonabile de părtinire în favoarea celor care vor mai puțină concurență, într-o societate bazată pe economie de piață în domeniul construcțiilor de infrastructură rutieră.

Soluția e la îndemâna judecătorului de caz

Având în vedere contradicțiile flagrante dintre expertiza acuzării și cea extra judiciară depusă în cauză, pornind de la prezumția unui adevăr neconsacrat în favoarea uneia sau alteia, dezlegat de presiunile sistemului, prin imparțialitate, judecătorul de caz poate dispune propria sa expertiză. Cam singura cale spre aflarea adevărului într-un dosar unde acesta este negat de acuzare, dar reprezintă fundamentul trimiterii în judecată a unor oameni cărora acuzarea le-a înfrânt apropric prezumția de nevinovăție. Aici, pornind spre teza formulată mai sus, nu e vorba de Robert Rotea, Mircea Ungureanu, Vali Gorunescu, ci pur și simplu e vorba despre aflarea adevărului, cel care constituie principiul unei justiții imparțiale. Iar asta menține încrederea în ceea ce generic numim, în particular avem, Statul de Drept.