Deputatul Gigel Știrbu: „Aur pentru România la matematică, prin performanța unui elev din Caracal”

Performanța adevărată se construiește în liniște, prin muncă, disciplină și susținere reală, nu prin simple declarații. Un exemplu elocvent vine din județul Olt, unde un elev din Caracal confirmă, pentru al doilea an consecutiv, că excelența românească poate concura la cel mai înalt nivel internațional. Eduard Florin Ștefan, elev din municipiul Caracal, a obținut din nou o performanță remarcabilă, câștigând două medalii de aur la o prestigioasă competiție internațională de matematică desfășurată în Thailanda. Rezultatul său confirmă valoarea educației românești atunci când talentul este dublat de muncă susținută și sprijin adecvat.

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, a subliniat că astfel de rezultate trebuie susținute concret, nu doar lăudate în discursuri publice. În acest context, la Balul Liberalilor, cel mai amplu eveniment caritabil organizat vreodată în Oltenia de către PNL Olt, s-a decis acordarea unei burse de performanță pentru Eduard, ca recunoaștere a rezultatelor sale obținute anterior.

„Nu pentru imagine. Nu pentru aplauze. Ci pentru că susținerea performanței trebuie să fie o regulă, nu o excepție”, a transmis deputatul. Acesta a adăugat că politica își găsește sensul doar atunci când se transformă în fapte concrete, iar investiția în copiii care obțin rezultate de excepție este una dintre cele mai oneste și necesare forme de implicare publică.

Potrivit deputatului Știrbu, viitorul României nu se construiește prin discursuri, ci prin investiții reale în educație și prin recunoașterea meritului. Eduard Florin Ștefan este dovada vie că excelența există și trebuie sprijinită constant.