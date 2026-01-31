IPJ Olt, acțiuni ample de prevenire a violenței în școli. 1.700 de elevi implicați

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a derulat, în perioada 26-30 ianuarie 2026, o serie de activități dedicate prevenirii violenței în mediul școlar, în contextul marcării Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școală. Acțiunile au fost organizate prin structurile de siguranță școlară, prevenirea criminalității și ordine publică. Polițiștii au ajuns în unități de învățământ preuniversitar din întreg județul, atât din mediul urban, cât și din cel rural, unde au purtat discuții interactive cu elevii și cadrele didactice. Temele abordate au vizat principalele forme de violență școlară, modalitățile de recunoaștere a acestora, precum și pașii de urmat pentru intervenția instituțională în astfel de situații. De asemenea, au fost prezentate aspecte legate de colaborarea interinstituțională și atribuțiile fiecărei instituții implicate în prevenirea și combaterea violenței în școli, fiind subliniat rolul esențial al familiei în formarea unui comportament nonviolent și responsabil al copiilor, atât în mediul educațional, cât și în societate.

Activitățile au avut ca beneficiari aproximativ 1.700 de elevi și 80 de cadre didactice din 50 de unități de învățământ. În derularea acestora au fost implicați circa 100 de polițiști, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt și reprezentanți ai școlilor. În cadrul întâlnirilor, elevilor și profesorilor le-a fost prezentat și un material video realizat de Direcția Siguranță Școlară, prin care au fost încurajați să semnaleze cazurile de violență școlară persoanelor și instituțiilor abilitate.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că aceste demersuri fac parte dintr-un program anual de acțiuni dedicate Zilei Internaționale a Nonviolenței în Școală, având ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în promovarea unui climat educațional sigur și prietenos.