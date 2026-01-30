Spitalul Județean de Urgență Slatina. Prevenția salvează vieți. Vaccinare, screening și tratamente moderne pentru cancerul de col uterin

Spitalul Județean de Urgență Slatina se alătură inițiativelor dedicate Săptămânii Internaționale de Prevenire a Cancerului de Col Uterin, subliniind importanța prevenției prin vaccinare și testare periodică. Un rol esențial în acest demers îl are dr. Andrei-Constantin Opriș, medic specialist obstetrică-ginecologie, recent integrat în echipa medicală a spitalului. Tânărul specialist oferă informații esențiale despre vaccinarea anti-HPV, despre Programul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin, dar și despre opțiunile de diagnostic și tratament disponibile în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. Dr. Opriș se află în proces de supraspecializare în Oncologie Ginecologică, iar acest lucru va permite ca, în viitorul apropiat, cancerele aparatului reproducător feminin să fie tratate local, la Slatina, crescând accesul pacientelor la îngrijiri medicale specializate.

Prin Programul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin, femeile cu vârste cuprinse între 24 și 64 de ani pot beneficia de testare gratuită, în cadrul Ambulatoriului de Specialitate al spitalului. Accesul se face pe bază de programare și bilet de trimitere de la medicul de familie, o măsură esențială pentru depistarea precoce a bolii.

„Cancerele de col uterin apar între 25 și 45 de ani. Cancerul de col uterin înseamnă apariția unor celule atipice, care apar la nivelul colului uterin și care se multiplică necontrolat, practic. În peste 98% din situații, cancerul de col este un cancer viral. Apare din cauza virusului HPV. Este un cancer prevenibil, poate cel mai prevenibil cancer dintre toată patologia oncologică. Din păcate, România stă rău la nivelul screening-ului, cel puțin de cancer de col uterin. Suntem fruntași în Europa la numărul de cazuri de mortalitate la femeile tinere în ceea ce privește cancerul de col uterin. Apar între 25 și 45 de ani. Am avut un caz pe care l-am diagnosticat la 22 de ani. HPV este un virus cu transmitere sexuală. Este o boală cu transmitere sexuală, practic. Nu toate femeile pe care le găsim cu vreo tulpină, cu risc oncogen au și cancer. Se poate trata fără niciun fel de problemă, numai că populația trebuie să înțeleagă aspectul screening-ului. Trebuie să meargă regulat, cel puțin o dată pe an, să meargă la medicul ginecolog pentru screening. Cel mai important lucru, unde sunt țări care deja anunță eradicarea cancerului de col uterin, este vaccinarea împotriva virusului HPV, atât a băieților, cât și a fetițelor. Ce putem face noi la nivel de screening? Putem să facem screening cu citologie, renumitul test Babeș-Papa Nicolau. Putem să facem colposcopie. Putem să facem biopsie a anumitor leziuni pe care le depistăm cu ocazia screening-ului. Putem să tratăm anumite leziuni, chiar dacă sunt leziuni de grad înalt, se pot trata la nivelul spitalului. Ce nu putem face momentan? Nu putem trata din punct de vedere chirurgical un cancer de col uterin. Sperăm într-un an de zile să rezolvăm practic și această problemă. Ne trebuie specialiști cu pregătire în ginecologie oncologică. Și, în al doilea rând, în principiu, trebuie cancerele să le descoperim în stadii cât mai incipiente. Nu trebuie descoperite tardiv, pentru că deja tardiv nu se mai pune problema de intervenție chirurgicală de primă intenție. Se pune problema de tratament oncologic. Nu doare și este o mare problemă că nu doare. În stadiile incipiente nu doare, nu are absolut nicio simptomatologie. Sunt paciente care vin la control cu sângerare pe cale vaginală, cu cancere avansate, care ne spun că nu au mai fost la medicul ginecolog de 20 de ani de când au născut. Disconfortul, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie un factor pentru o femeie să nu meargă la medicul ginecolog. Cum se merge la restul specialităților, așa ar trebui să se meargă și la medicul ginecolog. Vaccinarea este esențială”, declară dr. Andrei-Constantin Opriș, medic specialist ginecologie.