Peste 3.600 de persoane și-au găsit un loc de muncă în 2025 cu sprijinul AJOFM Olt

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt anunță că, pe parcursul anului 2025, un număr de 3.603 persoane au fost încadrate în muncă ca urmare a serviciilor și măsurilor active implementate pentru stimularea ocupării forței de muncă. Potrivit datelor centralizate până la 31 decembrie 2025, cei mai mulți dintre beneficiari au avut peste 45 de ani, 2.121 de persoane. Alte 516 persoane s-au încadrat în grupa de vârstă 35–45 de ani, 483 au avut între 25 și 35 de ani, iar 483 au fost tineri cu vârsta sub 25 de ani. Din punctul de vedere al mediului de proveniență, 1.626 dintre persoanele angajate provin din mediul urban, în timp ce 1.977 sunt din mediul rural, ceea ce evidențiază o implicare semnificativă a agenției și în sprijinirea ocupării forței de muncă în zonele rurale ale județului.

Analiza nivelului de pregătire arată că majoritatea persoanelor încadrate în muncă au studii liceale și postliceale, 1.598 de persoane. Acestea sunt urmate de persoanele fără studii sau cu studii gimnaziale (918), de cele cu studii profesionale (821), precum și de 266 de persoane cu studii universitare. Un aspect important îl reprezintă sprijinirea persoanelor cu dificultăți ridicate de integrare pe piața muncii. Astfel, din totalul celor angajați în 2025 prin intermediul AJOFM Olt, 1.338 de persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile, încadrarea fiind realizată în urma procesului de profilare a persoanelor aflate în evidențele agenției.

Pentru facilitarea integrării profesionale, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de pachete personalizate de măsuri active, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2025, nu mai puțin de 10.819 persoane au beneficiat de asistență din partea AJOFM Olt pentru înregistrarea în evidențele agenției, fie în vederea obținerii indemnizației de șomaj, fie pentru accesul la măsuri active destinate creșterii șanselor de angajare.