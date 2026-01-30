Jandarmii olteni, alături de elevi pentru școli fără violență

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt a marcat Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli, celebrată anual pe 30 ianuarie, printr-o amplă serie de activități preventive desfășurate în unități de învățământ din Slatina, Caracal, Drăgănești-Olt, Deveselu și Balș. Acțiunile au avut ca scop prevenirea comportamentelor violente și promovarea unui climat educațional sigur, bazat pe respect și dialog. Demersurile s-au înscris în campania națională „Scoate violența școlară din anonimat”, inițiată de Ministerul Afacerilor Interne, care urmărește identificarea timpurie a comportamentelor agresive, raportarea incidentelor și implicarea activă a comunității în combaterea violenței din mediul școlar.

Activitățile au fost adaptate nivelului de vârstă al elevilor și integrate în programele educative derulate de Jandarmeria Olt în anul școlar curent. Elevii din ciclul primar au participat la întâlniri interactive în cadrul programului „Patrula prieteniei”, unde au discutat despre prietenie, reguli de siguranță, gestionarea emoțiilor și importanța respectului reciproc. Prin jocuri și exemple practice, copiii au fost învățați să recunoască situațiile de risc și să solicite sprijinul adulților. Pentru elevii de gimnaziu, activitățile s-au desfășurat sub egida programului „Școala ta, în siguranță!”, abordând teme precum violența fizică și verbală, bullyingul și cyberbullyingul, consecințele faptelor antisociale și rolul comunicării asertive în prevenirea conflictelor. Jandarmii au prezentat situații reale și soluții de intervenție în siguranță, subliniind importanța raportării incidentelor. Liceenii au fost implicați în discuții din cadrul programului „Alege să fii fair-play!”, axate pe responsabilitatea individuală, dinamica grupurilor, presiunile sociale și contribuția fiecăruia la menținerea unui climat școlar echilibrat. De asemenea, au fost abordate riscurile asociate consumului de substanțe și comportamentelor agresive, precum și impactul acestora asupra comunității.

Mesajele campaniei „Scoate violența școlară din anonimat” au fost integrate în toate activitățile, accentul fiind pus pe recunoașterea semnelor timpurii ale violenței, încurajarea elevilor să vorbească despre experiențele lor și responsabilizarea martorilor. Jandarmii au transmis un mesaj clar, tăcerea nu oferă protecție, iar raportarea incidentelor reprezintă un gest de responsabilitate civică.

Prin aceste acțiuni, Jandarmeria Olt urmărește dezvoltarea abilităților de comunicare și gestionare a conflictelor în rândul elevilor, precum și formarea unor atitudini bazate pe empatie, respect și colaborare. Cadrele didactice au beneficiat, totodată, de sprijin în identificarea și gestionarea situațiilor de risc din mediul școlar.