Citiți și luați aminte! Senatorul Robert Ghiță, o resetare necesară pentru România!

Senatorul de Olt Robert Daniel Ghiță propune un amplu program politic, construit ca un apel public la dezbatere națională, pornind de la constatarea lipsei unui proiect de țară asumat de actuala conducere. Inițiativele vizează dezvoltarea economică, reindustrializarea, valorificarea resurselor naturale, reforma educației, sănătății și justiției, precum și creșterea nivelului de trai, cu accent pe suveranitatea economică și interesul național.

Programul este prezentat ca o bază deschisă de dialog, cetățenii fiind invitați să contribuie cu propriile propuneri legislative.

„Eu, Robert Daniel Ghiță, senator de Olt, constatând cu amărăciune că actuala conducere politică a României nu are nici un proiect de țară (după cum înșiși afirmă Președintele Republicii și Primul Ministru), mă adresez tuturor cetățenilor interesați de soarta Țării și a propriilor familii, cu rugămintea să analizăm și să dezbatem împreună următoarele propuneri legislative, pe care să le transmit apoi Senatului:

Încurajarea activităților turistice și de mandatariat;

Înființarea de centre regionale pentru preluarea și prelucrarea produselor agricole și a altor produse obținute de cetățeni în gospodăriile proprii;

Construcția de autostrăzi și căi ferate rapide în parteneriat public-privat, investiții ce vor fi exploatate în comun pentru o perioadă de 25 ani și care vor fi retrocedate statului român la expirarea acestei perioade;

Revigorarea sectoarelor de cercetare – dezvoltare și fructificarea practică a rezultatelor obținute, în interesul progresului României;

Crearea de condiții pentru reducerea abandonului școlar;

Desființarea Curții Constituționale ca instituție politică și înființarea Curții cu Juri, constituită din membrii onești și respectabili ai societății, fără apartenență la mediul politic;

Introducerea legii răspunderii ministeriale și a magistraților;

Legiferarea strictă în domeniul Apelor Minerale;

Reabilitarea și dotarea infrastructurii unităţilor de primiri urgenţe;

Construcția și reabilitarea / dotarea centrelor medicale de permanență;

Demilitarizarea și reluarea activității Institutului Cantacuzino sub egida Ministerului Sănătății;

Reluarea activităților de artizanat în mediul rural;

Impunerea unui nivel de trai cât mai ridicat pentru toți cetățenii trebuie să fie programul de țară fundamental al României;

Repunerea în funcțiune a hidrocentralelor și termocentralelor dezafectate;

Decolmatarea lacurilor artificiale și încurajarea industriei piscicole;

Redeschiderea mineritului pentru cărbune, minerale, metale prețioase etc;

Investiții în infrastructură care duc la dezvoltarea și modernizarea țării;

Acordarea subvențiilor pentru încurajarea creșterii demografice;

Reînființarea școlilor și liceelor cu profil profesional;

Acordarea unor facilități pentru crescătorii de animale și păsări;

Refacerea sistemelor de irigații;

Stimularea asocierii proprietarilor de terenuri agricole pentru eficientizarea producțiilor;

Întărirea controlului vamal în porturi și aeroporturi, precum și la punctele de frontieră cu Ucraina, pentru stoparea comerțului ilegal;

Reluarea și secretizarea cercetărilor geologice, pentru a deveni utile exclusiv națiunii române;

Naționalizarea exploatării resurselor naturale;

Interzicea exploatării necontrolate a fondului silvic și cinegetic;

Reîmpădurii masive în zonele defrișate irațional și în zonele expuse la riscul deșertificării;

Refacerea lizierelor adiacente arterelor de circulație feroviară și rutieră, precum și reconstituirea luncilor Dunării și râurilor din rețeaua hidrografică;

Dezvoltarea turismului în Delta Dunării și impunerea cu strictețe a respectării normelor de protecție a Rezervației Biosferei.

Relansarea relațiilor economice și diplomatice tradiționale cu toate țările lumii;

Respingerea directivelor europene care dăunează intereselor primordiale românești;

În cazul că manifestați interes pentru aceste propuneri, vă rog să-mi transmiteți, conform propriilor convingeri, alte proiecte de inițiativă pe care le considerați necesare și care credeți că trebuie să fie promovate. Străbunii noștrii, urmașii și tot neamul nostru dacă stăm și decât ne uităm unii la alții o să vedem decât o reflexie năucitoare. România trezește-te”.