Caracal. Lucrări accelerate la unitățile de învățământ

Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, împreună cu viceprimarul Lari Pătran, a efectuat în aceste zile o nouă vizită pe șantierele deschise la Liceul „Ioniță Asan” și la grădinița „Dumbrava Minunată”, pentru a evalua stadiul lucrărilor aflate în desfășurare. Demersul face parte din preocuparea constantă a administrației publice locale de a grăbi finalizarea proiectelor, astfel încât, odată cu începutul noului an școlar, copiii să poată beneficia de spații educaționale sigure și moderne.

La Liceul „Ioniță Asan”, una dintre cele mai importante instituții de învățământ din județul Olt, primarul a fost însoțit și de inspectorul școlar general, Adrian Bărbulete, interesat de evoluția lucrărilor de consolidare și reabilitare.

„Investim cu responsabilitate în spații sigure, moderne și prietenoase, în care copiii și tinerii din comunitatea noastră să învețe și să se dezvolte armonios. La Liceul Ioniță Asan am fost împreună cu dl. Adrian Bărbulete, Inspectorul General Școlar al Inspectoratului Olt, care a dorit să vadă cum evoluează lucrările. Vorbim despre unul dintre cele mai reprezentative licee din județ, o clădire istorică emblematică pentru municipiul Caracal, care prezintă un risc seismic major. Este principalul motiv pentru care s-au impus investiții considerabile pentru consolidarea clădirii. Continuăm să lucrăm cu seriozitate pentru viitorul educației, pentru copiii noștri și pentru viitorul orașului.”, a declarat Ion Doldurea.