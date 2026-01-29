Slătioara. Zona rezidențială „General Argeșanu” se extinde. Începe etapa a treia!

Pe piața imobiliară din Olt, în zona destinată exclusiv celor care fug de aglomerarea urbană, dar fără a fi la distanță de Slatina, cartierul „General Argeșanu” de la Slatina este proiectul unde astăzi locuiesc deja sute de oameni în condiții de civilizație și acces nelimitat la utilitățile publice. Proiectul demarat de omul de afaceri Barbu Văduva este astăzi o dovadă că pe piața de profil, acolo unde seriozitatea primează, parteneriatul generează confort și civilizație.

La o distanță de maxim 10 minute de centrul Slatinei, proiectul rezidențial aproape că nu mai are nevoie de nicio prezentare, de reclamă nici atât. Susținerea sa, argumentele în favoarea achiziționării de terenuri în zonă este dată de cei care sunt rezidenți aici.

Etapa a treia, parte din proiectul inițial

Prezent la Slatina, investitorul Barbu Văduva a adus la cunoștința opiniei publice, a celor interesați, faptul că se află în derulare etapa a treia unde sunt incluse spre vânzare terenuri cu suprafețe medii de 1000 de metri pătrați. Accesul la loturi este făcut prin drumuri de acces cu lățimi corespunzătoare pentru a permite intrarea riveranilor, dar și a mașinilor de intervenție, când și dacă situația ar impune acest lucru, asta pentru că sistematizarea a reprezentat borna peste care nu s-a trecut nicio clipă atunci când s-au pus bazele proiectului. Legislația în domeniu fiind partener în dezvoltarea acestui cartier cunoscut deja în întreg județul Olt și nu numai.

„E singura zonă sistematizată din Oltenia, celelalte s-au dezvoltat sporadic pe lângă orașe, într-o formă sau alta, nu sistematizat. La noi sistematizarea ce înseamnă? Să ai străzi clare, să ai străzile cum prevede în lege. Adică o stradă dacă e mai lungă de 100 de metri trebuie să aibă neapărat 8 metri lățime”, este definiția celor consemnate mai sus, în accepțiunea lui Barbu Văduva.



Servicii complete de utilități

Cartierul „General Argeșanu”, beneficiar al unei viziuni integrate are astăzi valoarea promisiunilor indeplinite. Asta pentru că, etapizat, conform angajamentelor, fără a fi politician atunci când e vorba de astfel de declarații, omul de afaceri Barbu Văduva a garantat ceea ce astăzi este certitudine: rețele publice, investiții în infrastructură, pentru că astăzi rețeaua de infrastructură e cea care definește confortul și civilizația, iar proiectul aflat în derulare este astăzi structurat astfel: „S-au întâmplat toate cele care am promis, adică am făcut străzile, am introdus canalizarea, am introdus apa, am introdus curentul electric de calitate, cu transformator propriu, nu să existe oscilații în alimentarea cu energie electrică”, servicii publice care astăzi, în zone rezidențiale cu pretenții, cum sunt în jurul Bucureștiului, lipsesc cu desăvârșire. Dar nu și în proiectul imobiliar al lui Barbu Văduva.

Transparență și deschidere la negocieri

Astăzi, persoanele care vor să investească în loturi în cartierul „General Argeșanu” au acces direct la persoana de contact care poate fi apelată la telefonul 0756800800, acolo unde, cu deschidere, transparență sunt oferite detalii legate de parcelele disponibile încă, prețul acestora și procedura prin care se pot întocmi formalitățile de rigoare în vederea achiziționării terenului de aici.

În plus, conform unor studii făcute, dar și prin cele constatate de riverani, calitatea aerului în zonă este una excepțională, un alt atuu al proiectului este calitatea oamenilor care deja au devenit rezidenți aici, drept dovadă, incidentele care ar putea să creeze disconfort nu se semnalează în zonă. Practic, deși atașat administrativ de comuna Slătioara, în mentalul colectiv cartierul este considerat parte a municipiului Slatina, pentru că distanța față de capitala județului Olt este efectiv de neglijat, iar asta conferă satisfacție celor care vor să renunțe la viața într-un bloc gri-cenușiu pentru a locui într-o casă pe pământ cu un confort specific.

Fără riscuri, achiziția de teren în cartierul „General Argeșanu”

În ansamblu, dar și în particular, terenul din respectivul cartier nu este grevat de sarcini, nimeni nu are posibilitatea să se îndrepte prin niciun fel de acțiune împotriva temeiniciei contractului de vânzare-cumpărare încheiat între dezvoltator și rezident. Practic, investiția este sigură, iar dacă astăzi vorbim de un preț al terenului în zonă, în condițiile date, acesta nu va avea decât să crească, având în vedere evoluția pieței, iar timpul nu așteaptă. Astăzi vorbim de etapa a treia, jumătate din cele 127 de loturi sunt deja adjudecate, iar când costul pentru un lot se încadrează într-un preț al pieței de astăzi, el este cu siguranță o investiție predictibilă pentru viitor. Ca un moto al întregii afaceri, ori de câte ori are ocazia, Barbu Văduva spune: „Cumpăra și așteaptă, nu aștepta să cumperi”.

Un model de afacere rezidențială. Un ghid și pentru alții

Dacă la început a existat o reticență în modul cum ar putea evolua acest proiect, dacă primii cumpărători erau priviți ca niște pionieri în domeniu, timpul și modul de acțiune al investitorului Barbu Văduva a arătat că pot exista relații contractuale din care câștigă ambele părți. Treptat, cele de mai sus au devenit o bornă, un reper în modul de acțiune în relațiile contractuale dintre părți. Să punem în calcul și câștigul indirect al terților. Vorbim aici de bugetul local al comunei Slătioara, beneficiar al taxelor și impozitelor locale din zonă, chiar dacă în unele situații pe la Primărie, prin jocuri mărunte, unii au încercat să deturneze parte din argumentele proiectului, dar, astăzi, incapacitatea acestora este dovedită de modul de acțiune, transparență, cuvânt asumat al lui Barbu Văduva. Practic, acest cartier este un ghid de bună practică în materie de imobiliare, ce nu se include în preț, nu apare în tranzacție este beneficiul dat de liniște, confort și siguranță, asta în cartierul „General Argeșanu”, acolo unde astăzi sunt disponibile loturi de vânzare. Detaliile la telefon 0756800800.

În urmă cu aproximativ patru ani, Ziarul de Olt consemna starea de lucruri din acest timp din cartierul „General Argeșanu”. Spre lectură, vă atașăm următorul link: