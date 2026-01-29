Slatina. Încep înscrierile pentru tichetele sociale de Paște 2026. Sprijin financiar de 150 de lei pentru categoriile vulnerabile

Primăria municipiului Slatina a anunțat oficial deschiderea perioadei de depunere a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale destinate Sărbătorilor Pascale din anul 2026. Măsura vizează sprijinirea persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate socială, prin acordarea unui ajutor financiar menit să acopere cheltuieli de strictă necesitate. Astfel, în intervalul 2–27 februarie 2026, persoanele eligibile pot depune cereri pentru obținerea tichetelor sociale, fiecare beneficiar urmând să primească suma de 150 de lei. Tichetele pot fi utilizate pentru achiziționarea de alimente, produse de igienă și curățenie, produse farmaceutice, precum și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

De acest sprijin pot beneficia: persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, pensionarii cu venituri nete lunare de cel mult 1.400 de lei, beneficiarii de indemnizații speciale care nu au calitatea de pensionar și ale căror venituri nu depășesc același prag, persoanele fără adăpost, precum și persoanele cu vârsta peste 65 de ani care beneficiază de venit minim de incluziune. Distribuirea tichetelor se va face direct la domiciliul beneficiarilor, prin intermediul Poștei Române, procedură menită să faciliteze accesul persoanelor cu mobilitate redusă sau aflate în situații dificile.

Reprezentanții administrației locale reamintesc că tichetele sociale sunt acordate de două ori pe an, cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun, ca parte a politicilor sociale implementate la nivelul municipiului Slatina.

Cererile pot fi depuse fizic la cele șapte puncte de lucru ale Primăriei Slatina și ale Direcției Generale de Asistență Socială Slatina sau transmise online, la adresa de e-mail office@das-slatina.ro. Formularul necesar este disponibil și pe site-ul oficial al primăriei, www.primariaslatina.ro.