Senatorul Robert Daniel Ghiță: „Românii cer respect și soluții reale, nu sloganuri”

Guvernarea actuală îndepărtează tot mai mult statul de misiunea sa fundamentală, protejarea cetățenilor, în special a celor vulnerabili. Neglijarea categoriilor fragile, bătrâni, tineri și persoane aflate în dificultate, a devenit evidentă, iar efectele se resimt direct în viața de zi cu zi a românilor.

Senatorul de Olt, Robert Daniel Ghiță, atrage atenția că banii publici trebuie să aibă o destinație clară și corectă. „Trebuie să fie limpede pentru toată lumea că fondurile statului sunt pentru spitale, școli și drumuri, nu pentru interese ascunse sau buzunarele unor privilegiați. Asta așteaptă românii de la cei care îi conduc”, subliniază parlamentarul.

În opinia sa, adevăratul leadership nu se măsoară în discursuri atent ambalate, ci în capacitatea de a livra soluții concrete. „Guvernul a început să lovească în cei slabi, în bătrâni și în tineri. Românii nu cer minuni, cer respect. Vor să știe că taxele și impozitele plătite nu ajung la șmecheri, ci sunt investite în servicii publice esențiale”, a declarat senatorul Ghiță. Acesta reamintește că rolul aleșilor este acela de a lucra zilnic pentru cetățeni, nu doar în campanii electorale. „În fiecare zi ar trebui să ne ocupăm de rezolvarea problemelor stringente ale românilor care ne-au trimis în Parlament să muncim în slujba lor. Democrația nu înseamnă doar alegeri o dată la patru ani”, afirmă el.

Senatorul de Olt accentuează că o democrație funcțională presupune respectarea Constituției, separația reală a puterilor în stat, pluralism politic autentic, libertatea presei, protecția drepturilor omului și o alternanță veritabilă la guvernare.

„Românii vor lideri care să înțeleagă din nou problemele reale ale societății și să vină cu soluții clare, nu cu sloganuri bine ticluite”, a conchis senatorul Robert Daniel Ghiță.