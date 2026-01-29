Primarul comunei Brebeni, Florea Cîrstea: „Situația este sub control, nu există riscuri majore de inundații”

Primarul comunei Brebeni, Florea Cîrstea, a transmis un mesaj de informare și încurajare către locuitorii comunei, în contextul preocupărilor legate de posibilele riscuri de inundații din zonă. Edilul a anunțat că, pe parcursul zilei de miercuri, 28 ianuarie, s-a deplasat personal în teren, în zonele considerate cu potențial risc, pentru a evalua situația la fața locului. În urma verificărilor efectuate, acesta a precizat că, în prezent, situația este una favorabilă, fără probleme majore, iar cursurile de apă se află sub control.

„Monitorizăm permanent evoluția situației și suntem în legătură directă cu instituțiile abilitate”, a declarat primarul Florea Cîrstea, subliniind că autoritățile locale tratează cu maximă responsabilitate orice posibil pericol. Totodată, echipele Primăriei Brebeni, împreună cu membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, rămân în stare de alertă și sunt pregătite să intervină prompt, dacă situația o va impune.

Primarul le-a adresat locuitorilor un apel la prudență, solicitându-le să semnaleze imediat orice situație neobișnuită observată în teren. „Siguranța dumneavoastră este prioritatea noastră”, a transmis edilul.