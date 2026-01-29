Primăria Corabia intră într-un amplu proces de consolidare seismică și eficientizare energetică

Primăria orașului Corabia începe anul cu o veste importantă pentru comunitate și pentru patrimoniul local. Primarul Iulică Oane a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Consolidarea seismică și creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Orașului Corabia”, un demers esențial pentru siguranța și modernizarea uneia dintre cele mai reprezentative clădiri ale orașului.

Proiectul va fi finanțat prin Programul Național de Consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, Corabia urmând să beneficieze de fonduri nerambursabile în valoare de 17.507.254,44 lei. Investiția vizează atât creșterea gradului de siguranță seismică, cât și îmbunătățirea performanței energetice a imobilului, contribuind la reducerea consumului de energie și la scăderea costurilor de întreținere.

Clădirea Primăriei Corabia este monument istoric, fiind construită între anii 1891 și 1905, după planurile inginerului-arhitect Clement Segall. Prin acest proiect, administrația locală urmărește nu doar protejarea funcțională a sediului instituției, ci și conservarea valorii istorice și arhitecturale a unui simbol al orașului.