Pieton rănit într-un accident rutier produs pe DJ 653, în afara localității Recea

Un accident rutier soldat cu rănirea unui pieton a avut loc joi dimineață, 29 ianuarie 2026, pe drumul județean DJ 653, în afara localității Recea. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Olt, incidentul a fost semnalat prin apel la numărul unic de urgență 112, în jurul orei 06:20. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina pentru efectuarea cercetărilor.

Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 36 de ani, din comuna Bălteni, ar fi acroșat un pieton, un bărbat de aceeași vârstă, din municipiul Slatina. Cauzele exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite în urma anchetei. În urma impactului, pietonul a suferit leziuni și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând că acesta nu se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, fiind deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier.