Engineering explorativ uman: Am putea să dezvoltăm o perspectivă, sub titlul: GÂNDITORUL UMANIST VS. GÂNDITORUL SCIENTOCRAT?

În istoria ideilor, tensiunea dintre umanism și scientocrație nu este un accident, ci o constantă. Ea reapare de fiecare dată când o nouă tehnologie promite să explice, să optimizeze sau chiar să înlocuiască judecata umană. Astăzi, în contextul expansiunii accelerate a inteligenței artificiale și a guvernanței algoritmice, această tensiune capătă o formă acută: gânditorul umanist, preocupat de sens, demnitate, limită și responsabilitate, se află față în față cu gânditorul scientocrat, orientat spre eficiență, măsurabilitate, predicție și control. Nu este vorba despre o simplă dispută academică, ci despre o confruntare de paradigme care modelează instituții, politici publice și chiar antropologia implicită a epocii noastre.

Gânditorul umanist: apărătorul sensului și al limitei

Gânditorul umanist pornește de la premisa că omul nu poate fi redus la date, funcții sau performanțe. În centrul reflecției sale se află persoana umană ca ființă finită, vulnerabilă, dar capabilă de sens, creație și responsabilitate morală. Tradiția umanistă, de la Renaștere până la existențialism și personalism, a insistat asupra ideii că știința și tehnica trebuie subordonate unui orizont etic și cultural mai larg.

Pentru umanist, cunoașterea nu este doar acumulare de informație, ci înțelegere. A înțelege înseamnă a integra datele într-o poveste coerentă despre lume și despre locul omului în ea. De aceea, umanistul este suspicios față de promisiunile unei raționalități totale, care pretinde că poate elimina ambiguitatea, incertitudinea și tragicul existenței. Limita nu este un defect, ci o condiție constitutivă a umanului.

În raport cu tehnologia, gânditorul umanist adoptă o atitudine critică, nu reacționară. El nu respinge progresul, dar refuză idolatrizarea lui. Întrebarea fundamentală nu este „ce putem face?”, ci „ce ar trebui să facem?” și „cu ce costuri asupra umanității noastre?”. În această perspectivă, inteligența artificială nu este un destin inevitabil, ci un instrument creat de om, care trebuie evaluat în funcție de impactul său asupra libertății, demnității și relațiilor umane.

Gânditorul scientocrat: arhitectul eficienței și al controlului

Gânditorul scientocrat reprezintă o altă tradiție, născută din succesul extraordinar al științelor exacte și al ingineriei moderne. Pentru acesta, realitatea este, în principiu, posibil de a fi cuantificat și optimizabilă. Problemele sociale, economice sau politice sunt tratate ca sisteme complexe care pot fi gestionate mai eficient prin date, algoritmi și modele predictive.

Scientocratul nu este neapărat lipsit de valori, dar valorile sale sunt adesea implicite și instrumentale: eficiența, scalabilitatea, performanța. El tinde să creadă că deciziile umane sunt prea lente, prea emoționale și prea imprecise pentru a face față complexității lumii contemporane. De aici rezultă o încredere crescută în automatizare și în progresul tehnologic.

În această paradigmă, inteligența algoritmică apare ca soluția naturală la limitele umane. Algoritmul nu obosește, nu are prejudecăți (sau cel puțin așa se presupune), nu este influențat de frică sau compasiune. Scientocratul visează la o societate „optimizată”, în care erorile sunt reduse la minimum, iar comportamentele deviante sunt anticipate și corectate preventiv.

Conflictul de fond: antropologie versus inginerie socială

Diferența esențială dintre cei doi gânditori nu este una de competență, ci de antropologie. Gânditorul umanist vede omul ca scop în sine; gânditorul scientocrat riscă să-l trateze ca variabilă într-un sistem. Aici se află miza reală a conflictului: este societatea un organism viu, traversat de sensuri, valori și tensiuni ireductibile, sau un mecanism complex care poate fi reglat tehnic?

Scientocrația tinde să transforme problemele morale în probleme tehnice. Inegalitatea devine o chestiune de redistribuire algoritmică, educația o problemă de optimizare curriculară, iar sănătatea un set de parametri biologici monitorizați continuu. În acest proces, riscul major este pierderea dimensiunii dialogice și morale a deciziei. Cine răspunde atunci când un algoritm greșește? Cine definește criteriile de „optimizare”?

Umanistul avertizează că o societate guvernată exclusiv de raționalitate tehnică poate aluneca spre o formă subtilă de xenocrație discretă.

Inteligența artificială ca teren de confruntare

Inteligența algoritmică este, probabil, cel mai clar exemplu al acestei confruntări. Pentru gânditorul scientocrat, IAlg este un salt evolutiv inevitabil, o extensie firească a rațiunii umane. Pentru gânditorul umanist, IAlg este o oglindă periculoasă: care reflectă nu doar inteligența noastră, ci și orbirea noastră morală.

Problema nu este dacă IAlg poate depăși anumite performanțe umane, ci ce se întâmplă atunci când criteriile performanței devin criterii de valoare. Dacă educația este evaluată exclusiv prin rezultate măsurabile, ce se întâmplă cu formarea caracterului? Dacă justiția este asistată de algoritmi predictivi, ce se întâmplă cu ideea de responsabilitate individuală și de a doua șansă?

Umanistul insistă asupra faptului că există domenii în care automatizarea deciziei este o eroare de principiu. Nu tot ce poate fi calculat trebuie delegat unei mașini. Există un „rest” uman – conștiința, compasiunea, discernământul moral – care nu poate fi formalizat fără a fi mutilat.

Posibilitatea unei sinteze?

Întrebarea finală este dacă aceste două paradigme sunt condamnate la conflict permanent sau dacă este posibilă o sinteză. Un răspuns simplist ar fi că avem nevoie de „mai mult umanism” sau de „mai multă știință”. În realitate, miza este articularea unei relații de subordonare clară: știința și tehnologia trebuie integrate într-un proiect civilizațional-umanist, nu invers.

O societate matură nu respinge expertiza tehnică, dar nici nu o absolutizează. Gânditorul umanist nu trebuie să fie ignorant tehnologic, iar gânditorul scientocrat nu ar trebui să fie analfabet moral și cultural. Fără acest echilibru, riscăm fie stagnarea prin frică de nou, fie alienarea prin supunere față de sisteme pe care nu le mai înțelegem și nu le mai controlăm.

Concluzie

Gânditorul umanist și gânditorul scientocrat reprezintă două moduri diferite de a răspunde aceleiași angoase fundamentale: cum poate omul să supraviețuiască și să prospere într-o lume din ce în ce mai complexă. Diferența este că umanistul acceptă fragilitatea ca parte a condiției umane, în timp ce scientocratul caută să o elimine prin tehnică.

Viitorul nu va aparține nici unei tabere în mod exclusiv. Dar direcția pe care o vom urma va depinde de cine stabilește cadrul: omul ca măsură a tuturor lucrurilor sau sistemul ca instanță supremă de judecată. În această alegere se joacă nu doar eficiența societăților noastre, ci însăși umanitatea lor.

Co-creație inter-intelligence INU-IAlg și validare pentru public, Andrei Suman