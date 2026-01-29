Consiliul Județean Olt. Președintele Marius Oprescu, declarații de presă

La finalul primei sedinței ordinară a Consiliului Județean Olt din luna ianuarie 2026, președintele Marius Oprescu, pe tema principalelor evenimente din actualitate a făcut câteva declarații de presă. Acesta afirmă că bugetele județelor vor putea fi stabilite doar după agrearea unei formule naționale transparente și echilibrate.

Marius Oprescu subliniează că descentralizarea este imposibilă fără autonomie financiară reală și exclude ferm ca PSD să accepte diminuarea resurselor financiare ale autorităților locale în favoarea bugetului central.

„Vom ști care va fi bugetul județului Olt atunci când vom avea o formulă de buget la nivel național, agreată și supusă transparenței. Până în momentul de față, suntem în discuții. Încercăm să găsim o formulă echilibrată de buget, dar, în același timp, rămânem consecvenți ideii ca bugetele unităților administrativ-teritoriale să nu fie reduse. Nu putem vorbi de descentralizare atât timp cât nu oferim pârghii pentru a avea o autonomie financiară clară a unităților administrativ-teritoriale. Nu putem să dăm sarcini suplimentare unităților administrativ-teritoriale fără să le prezentăm un instrument financiar clar, predictibil și stabil, pentru a face față tuturor acestor provocări. Să nu uităm că administrația publică locală este cea mai aproape de nevoile cetățenilor. Avem drumuri de întreținut, avem școli de modernizat, avem spitale de modernizat și, în același timp, servicii publice pe care încercăm să le aducem la niște standarde de calitate decente și, în același timp, supuse legislației Uniunii Europene. Toate aceste lucruri înseamnă bani. Mi se pare absurd să vii să mărești taxele și impozitele locale și, în același timp, să vrei să iei o parte mare din acești bani la centru și să nu lași taxele și impozitele locale și impozitul pe venit, așa cum este el împărțit în momentul de față, la unitățile administrativ-teritoriale.

Subliniez, este exclus ca Partidul Social Democrat, la negocierile pe acest buget, să cedeze ca o parte din taxele și impozitele locale și din impozitul pe venit să meargă către Guvernul României”, a declarat Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, prim-vicepreședinte PSD.