Consiliul Județean Olt investește peste 1,6 milioane de lei în modernizarea blocului alimentar al SJU Slatina

Consiliul Județean Olt a demarat anul 2026 cu aprobarea unei investiții importante în infrastructura sanitară a județului. În prima ședință ordinară a anului, organizată joi, 29 ianuarie, aleșii județeni au votat un proiect ce vizează reamenajarea și modernizarea blocului alimentar al Spitalului Județean de Urgență Slatina. Investiția, în valoare de peste 1,6 milioane de lei, este finanțată integral din bugetul județului Olt și are ca obiectiv principal îmbunătățirea condițiilor de preparare, procesare și distribuire a alimentelor pentru pacienți. Potrivit proiectului aprobat, lucrările urmează să fie finalizate într-un termen estimat de patru luni.

Modernizarea presupune refacerea completă a finisajelor interioare, realizarea de placaje ceramice și montarea de pardoseli antiderapante, precum și reparații la nivelul tencuielilor și zugrăvelilor. Totodată, vor fi aduse la standarde moderne instalațiile sanitare, electrice, de încălzire și ventilație.