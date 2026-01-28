Scornicești își stabilește prioritățile de dezvoltare pentru anul 2026

În prima ședință de lucru din 2026, primarul orașului Scornicești, Daniel Tudor, împreună cu conducerea locală PSD, consilierii și responsabilii de zone, a conturat principalele direcții de acțiune pentru anul în curs. Accentul a fost pus pe unitate, responsabilitate și implementarea unor proiecte concrete care să răspundă așteptărilor comunității și să susțină dezvoltarea durabilă a orașului.

„Dragii mei, astăzi (n.r. 27 ianuarie) am avut prima ședință din 2026 in cadrul echipei PSD Scornicești. O întâlnire de lucru onorantă, desfășurată împreună cu președintele Ionuț Pîrvu, consilierii locali și responsabilii din fiecare zonă. Am stabilit direcțiile strategice și acțiunile concrete pentru anul în curs, cu obiectivul clar de a pune în aplicare proiecte care să răspundă nevoilor reale ale comunității noastre. Suntem o echipă unită, determinată si suntem alaturi de toți locuitorii orașului Scornicești. Credem în muncă, responsabilitate și colaborare, iar împreună vom reuși să aducem Scorniceștiul la cele mai înalte standarde. Împreună suntem mai puternici! Împreună construim viitorul Scorniceștiului!”, este mesajul primarului Daniel Tudor.