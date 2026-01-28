Poliția Locală Slatina: „Parcările neregulamentare pun în pericol pietonii și blochează serviciile de salubrizare”

Poliția Locală Slatina atrage atenția conducătorilor auto asupra problemelor tot mai frecvente generate de parcările neregulamentare, în contextul unui număr insuficient de locuri de parcare, recunoscut ca fiind un subiect sensibil pentru comunitate. Reprezentanții instituției precizează că, în ciuda dificultăților existente, respectarea legislației rutiere rămâne esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic și pentru buna conviețuire urbană. Zilnic, Poliția Locală primește numeroase sesizări din partea cetățenilor privind autovehicule parcate ilegal, dar și situații în care accesul mașinilor de salubrizare este blocat în zonele special amenajate.

Un aspect deosebit de grav îl reprezintă ocuparea trotuarelor de către autoturisme, situație care îi obligă pe pietoni să circule pe carosabil. Această practică îi expune pe cetățeni, inclusiv pe copii și vârstnici, unor riscuri reale de producere a accidentelor rutiere. Totodată, blocarea căilor de acces pentru autospecialele de colectare a deșeurilor duce la întârzieri în ridicarea gunoiului menajer. Consecințele se resimt direct în cartiere, unde locatarii sunt nevoiți să depoziteze deșeurile în afara containerelor sau pubelelor, afectând curățenia și sănătatea publică.

Poliția Locală Slatina subliniază că obiectivul principal al acțiunilor sale este prevenția, însă va interveni ferm în toate cazurile în care sunt puse în pericol siguranța pietonilor, căile de acces sau funcționarea serviciilor de salubrizare. Ridicarea autovehiculelor rămâne o măsură aplicabilă atunci când șoferii nu pot fi contactați sau refuză să elibereze zona. În acest context, conducătorii auto sunt sfătuiți ca, în situațiile în care parchează temporar într-un mod mai puțin adecvat, să lase un număr de telefon la vedere, pentru a putea fi contactați rapid.

Autoritățile locale mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și cooperare, subliniind că respectarea regulilor contribuie la menținerea unui oraș sigur, curat și civilizat pentru întreaga comunitate.