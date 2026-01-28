Gigel Știrbu: „Atacul împotriva lui Ilie Bolojan, semnul unei reforme care lovește direct în privilegii”

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, lansează un mesaj dur la adresa a ceea ce numește „sistemul” politic și administrativ, acuzând o mobilizare fără precedent pentru blocarea reformelor asumate de Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, atacurile concentrate din aceste zile nu au legătură cu stabilitatea României, ci cu pierderea unor privilegii consolidate în timp.

„Disperarea cu care se încearcă înlăturarea lui Bolojan arată că sunt atinse interese majore”, transmite Știrbu. În opinia sa, ani la rând, structuri de putere au supraviețuit prin distribuirea de funcții, extinderea aparatului bugetar, protejarea pensiilor speciale și transformarea administrației publice într-o rețea de loialități politice. Costurile au fost suportate de stat și de cetățeni, în timp ce beneficiile au rămas în interiorul acestui cerc restrâns.

Deputatul subliniază că, în momentul în care sunt aduse în discuție reduceri reale de cheltuieli, reforme administrative și eliminarea privilegiilor, inițiatorii acestor schimbări sunt etichetați drept pericole pentru stabilitate. „Nu este vorba despre stabilitate, ci despre conservarea controlului și a avantajelor”, afirmă el.

Gigel Știrbu susține că sistemul nu se teme de adversari politici tradiționali, ci de lideri care refuză să accepte regulile informale și practicile viciate. „Când vechea gardă reacționează unitar și baronii locali se erijează brusc în apărători ai moralității, înseamnă că a fost atins un punct sensibil”, arată deputatul.

În mesajul său, acesta respinge ideea fatalistă potrivit căreia nu se poate sau toți sunt la fel, argumentând că România se află într-un moment de răscruce. „Dacă reforma eșuează, se pierde șansa de a ieși din cercul vicios al risipei și al clientelei politice. Dacă rezistă, pierde un sistem care s-a hrănit din slăbiciunea statului”, avertizează Știrbu.

În concluzie, deputatul de Olt afirmă că miza actuală nu este destinul unui om sau al unui partid, ci ruptura de un mod de a face politică. „România nu are nevoie de protejarea privilegiilor, ci de curaj. Iar reacția vehementă a vechilor rețele arată, poate pentru prima dată, că acestea sunt puse în defensivă”, conchide Gigel Știrbu.

