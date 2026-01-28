Avertisment IPJ Olt de Ziua Mondială a Protecției Datelor. Atenție la fraudele din mediul online!

Miercuri, 28 ianuarie 2026, cu ocazia Zilei Mondiale a Protecției Datelor, Inspectoratul de Poliție Județean Olt atrage atenția asupra pericolelor tot mai prezente din mediul online și subliniază importanța protejării informațiilor personale, într-un context în care infracționalitatea informatică este în continuă creștere. Potrivit polițiștilor, metodele folosite de infractorii cibernetici devin din ce în ce mai sofisticate și sunt adaptate realităților actuale. Aceștia profită adesea de încrederea, emoțiile sau lipsa de informare a utilizatorilor pentru a obține date sensibile, parole, informații bancare ori chiar sume de bani.

Un fenomen tot mai întâlnit este reprezentat de tentativele de fraudă în care autorii se prezintă drept reprezentanți ai unor bănci, instituții publice sau alte entități cunoscute, pentru a câștiga credibilitate și a induce în eroare victimele. Astfel de înșelăciuni se răspândesc rapid prin aplicații de mesagerie, rețele de socializare sau apeluri telefonice.

Pentru a reduce riscul de victimizare, polițiștii din cadrul IPJ Olt recomandă cetățenilor să nu transmită date personale sau bancare prin mesaje, e-mailuri sau la telefon, să verifice cu atenție identitatea expeditorilor, să utilizeze parole puternice și diferite pentru fiecare cont, precum și să își mențină dispozitivele actualizate și protejate cu soluții de securitate informatică. În paralel, Inspectoratul de Poliție Județean Olt desfășoară constant activități de prevenire și informare, atât în unitățile de învățământ, cât și în spațiile publice din județ, cu scopul creșterii gradului de siguranță al cetățenilor.

IPJ Olt recomandă ca orice tentativă de fraudă online să fie semnalată de urgență poliției. Protejarea datelor personale începe cu vigilența fiecăruia dintre noi.