Rata șomajului în județul Olt a crescut la 6,19% în decembrie 2025

Rata șomajului în județul Olt a ajuns la 6,19% la finalul lunii decembrie 2025, înregistrând o creștere față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt. Conform evidențelor AJOFM Olt, 8.001 persoane se aflau înregistrate ca șomeri la sfârșitul anului trecut, dintre care 3.606 sunt femei. Comparativ cu luna noiembrie 2025, când rata șomajului era de 6,08%, indicatorul a crescut cu 0,11 puncte procentuale.

Din totalul persoanelor aflate în evidențe, 1.234 de șomeri beneficiază de indemnizație, în timp ce 6.767 sunt șomeri neindemnizați. În funcție de mediul de rezidență, datele arată un dezechilibru semnificativ, 6.605 șomeri provin din mediul rural, iar doar 1.396 din mediul urban.

Analiza pe grupe de vârstă indică faptul că cele mai multe persoane fără loc de muncă se regăsesc în rândul celor peste 55 de ani (1.973 persoane), urmați de cei cu vârste între 50–55 de ani (1.646) și 40–49 de ani (1.637). De asemenea, 883 de șomeri au sub 25 de ani, iar 678 se încadrează în grupa 25-29 de ani. În ceea ce privește nivelul de instruire, șomerii cu studii gimnaziale au cea mai mare pondere, reprezentând 42,69% din total. Aceștia sunt urmați de persoanele cu studii primare sau fără studii (19,34%), cele cu studii liceale (17,66%) și cele cu studii profesionale (16,91%). Doar 1,49% dintre șomeri au studii postliceale, iar 1,91% au studii superioare.

Potrivit profilării realizate de AJOFM Olt, 3.456 de persoane sunt considerate greu ocupabile, iar 2.632 foarte greu ocupabile. Alte 1.668 persoane sunt mediu ocupabile, în timp ce doar 245 de șomeri sunt apreciați ca fiind ușor ocupabili. Această clasificare este realizată în urma evaluării individuale a persoanelor aflate în evidențele instituției.