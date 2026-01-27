Polițiștii olteni, în mijlocul elevilor. Campanie amplă pentru prevenirea violenței în școli

Inspectoratul de Poliție Județean Olt desfășoară, în perioada 26-30 ianuarie 2026, o serie de activități dedicate prevenirii violenței în mediul școlar, acțiuni organizate cu prilejul marcării Zilei Internaționale pentru Nonviolență în Școală, celebrată anual pe 30 ianuarie. Polițiștii din cadrul structurilor de siguranță școlară, prevenirea criminalității și ordine publică vor fi prezenți în unitățile de învățământ preuniversitar din județ, unde vor derula sesiuni de informare adresate elevilor și cadrelor didactice. Scopul principal al acestor demersuri este creșterea gradului de siguranță în școli și promovarea unui climat educațional bazat pe respect reciproc, responsabilitate și toleranță.

Temele abordate în cadrul întâlnirilor vizează prevenirea actelor de violență, combaterea fenomenelor de bullying și cyberbullying, precum și reducerea riscului de victimizare în rândul elevilor. De asemenea, participanții vor primi informații esențiale despre importanța semnalării faptelor antisociale, atât în incinta unităților de învățământ, cât și în afara acestora.

Activitățile se vor desfășura într-un sistem integrat, cu implicarea jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt și în strânsă colaborare cu reprezentanții școlilor, cadrele didactice și personalul auxiliar. Accentul va fi pus pe rolul instituțiilor responsabile în gestionarea situațiilor de risc și pe importanța cooperării pentru prevenirea incidentelor.

Inspectoratul de Poliție Județean Olt reafirmă angajamentul său pentru prevenirea violenței în școli și pentru consolidarea parteneriatului cu instituțiile educaționale, în vederea asigurării unui mediu sigur pentru toți elevii.