Poboru, panouri fotovoltaice pe 25 de hectare

Comuna Poboru face un pas important spre energia verde. Primăria Poboru, condusă de primarul Iulian Bărăscu, a emis certificatul de urbanism necesar pentru realizarea unui parc fotovoltaic cu o suprafață de aproximativ 25 de hectare, proiect ce vizează producerea și stocarea energiei electrice din surse regenerabile.

Investiția presupune construirea unei capacități de generare și stocare a energiei electrice, care va include panouri fotovoltaice.

Terenul destinat investiției are o suprafață totală de 250.041 metri pătrați, echivalentul a aproximativ 25 de hectare, și este situat în extravilanul comunei Poboru.

Administrația locală din Poboru susține dezvoltarea investițiilor în energie regenerabilă, cu impact pozitiv asupra mediului și cu potențial de atragere a altor investiții în zonă. Realizarea parcului fotovoltaic plasează comuna Poboru pe harta localităților care contribuie activ la tranziția energetică și la utilizarea surselor alternative de energie.