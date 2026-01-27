Florin Barbu, la Bruxelles. Trei cerințe ferme pentru protejarea fermierilor români și a producției agricole europene

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a prezentat în Consiliul AgriFish trei solicitări clare în sprijinul fermierilor. Este vorba despre menținerea Politicii Agricole Comune pe doi piloni și cu un buget solid, suspendarea aplicării mecanismului CBAM pentru toate tipurile de fertilizanți și lansarea unui plan european extraordinar de sprijin pentru sectorul lactatelor, afectat de crize sistemice. România susține o tranziție verde echilibrată, care să nu sacrifice competitivitatea fermierilor și siguranța alimentară a Uniunii Europene.

„Am cerut în cadrul Consiliului AgriFish, ca Politica Agricolă Comună să fie menținută structurată pe 2 piloni și să beneficieze de un buget consistent, care să asigure continuarea producției de alimente de calitate, suficiente, la prețuri accesibile. Nu putem accepta o reducere a bugetului față de perioada actuală, în condițiile în care cerințele pentru fermierii noștri sunt tot mai mari. Nu putem fi de acord cu dispariția pilonului 2 al Politicii Agricole Comune. Standardele tot mai ridicate pe care le solicităm fermierilor trebuie să se compenseze corespunzător. Am solicitat, alături de Austria, suspendarea aplicării Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM) pentru îngrășăminte și extinderea acestei suspendări pentru toate tipurile de fertilizanți utilizați în agricultură, nu doar pentru amoniac și uree, având în vedere creșterea semnificativă a costurilor de producție și pierderea de competitivitate a fermierilor europeni. Fermierii noștri nu pot fi puși în situația de a plăti singuri costul tranziției verzi. Creșterea prețurilor la îngrășăminte, generată de aplicarea CBAM, lovește direct în competitivitatea agriculturii europene și, implicit, în siguranța alimentară. România susține o abordare echilibrată: protecția mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecția fermierilor și cu menținerea capacității de producție în Uniunea Europeană. De asemenea, alături de Italia și Slovacia am cerut Comisiei Europene să elaboreze un plan european extraordinar de sprijin pentru sectorul lactatelor, pentru a răspunde corect crizelor sistemice cu care se confruntă acest sector. Este absolut normal să răspundem provocărilor cu care se confruntă fermierii noștri cu măsuri de compensare financiară pentru limitarea volumelor de producție, cu măsuri de sprijin financiar pentru depozitarea produselor lactate, precum și cu sprijin real pentru promovarea produselor de calitate pe care aceștia le obțin”, se arată în comunicatul ministrului Florin Barbu.