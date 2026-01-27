Deputatul Știrbu: „Holocaustul nu trebuie uitat”

Astăzi, 27 ianuarie 2026, la 21 de ani de la instituirea oficială a Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, comunitatea internațională își întărește datoria morală de a păstra vie memoria uneia dintre cele mai întunecate pagini ale istoriei omenirii.

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, subliniază că această zi nu reprezintă doar un moment simbolic de reculegere, ci un act de responsabilitate colectivă față de milioanele de oameni care și-au pierdut viața din cauza urii, intoleranței și extremismului. Comemorarea victimelor Holocaustului este, totodată, un avertisment ferm asupra pericolelor generate de antisemitism, rasism și orice formă de discriminare.

„Memoria și educația sunt cele mai puternice instrumente pe care le avem pentru a preveni repetarea unor tragedii similare”, transmite parlamentarul. În acest context, promovarea valorilor democratice și a respectului reciproc devine esențială pentru construirea unei societăți echilibrate.

„Respectul pentru demnitatea umană trebuie să rămână un pilon al societății noastre”, conchide deputatul Știrbu.

