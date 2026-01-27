Deputatul Mihai-Adrian Țiu îi cere președintelui Nicușor Dan măsuri urgente împotriva jafului din bani publici

Deputatul de Olt Mihai-Adrian Țiu, reprezentant al Grupului parlamentar S.O.S. România, a transmis o scrisoare deschisă adresată președintelui României, Nicușor Dan, în care lansează un atac dur la adresa actualei conduceri a statului, acuzând-o de minciună, ipocrizie și dispreț față de cetățeni. În mesajul său, parlamentarul susține că recentele reacții de protest ale românilor nu reprezintă un atac la adresa statului sau a simbolurilor naționale, ci o formă legitimă de revoltă față de promisiuni nerespectate și politici care au dus la creșterea poverii fiscale și la adâncirea crizei economice. Mihai-Adrian Țiu afirmă că huiduielile îndreptate spre președinte sunt expresia unei nemulțumiri acumulate, generate de majorarea taxelor, inclusiv a TVA, în ciuda angajamentelor publice contrare.

Deputatul critică ferm atitudinea președintelui de a moraliza populația și consideră că acest gest demonstrează o ruptură gravă între Palatul Cotroceni și societate. În opinia sa, românii nu mai acceptă să fie tratați ca o masă de manevră, bună doar să suporte costurile risipei și ale corupției din administrația publică. În scrisoare, Mihai-Adrian Țiu acuză existența unui sistem administrativ olimpic la jaf, care, în loc să răspundă nevoilor reale ale oamenilor, excelează în umflarea prețurilor din bani publici și în direcționarea contractelor către firme de partid. El invocă exemple de achiziții publice supraevaluate și vorbește despre o politică de stat bazată pe risipă și furt.

Parlamentarul S.O.S. România solicită președintelui să renunțe la discursuri și să susțină un set amplu de măsuri concrete, printre care: „1. Opriţi jaful din banii publici. Cei care conduc administraţiile publice locale şi centrale au devenit „olimpici” la tabla înmulţirii, atunci când umflă intenţionat preţurile pentru a sifona bugetul statului. Românii nu mai vor o administraţie care nu ştie să asculte şi să prioritizeze, dar ştie perfect să înmulţească preţurile din bani publici. Cu 2, cu 3, cu 5 sau cu 10.

2. Reintroduceţi legea ilicitului pentru a permite confiscarea averilor nejustificate şi recuperarea integrală a prejudiciului rezultat din fapte de corupţie. Fără excepţii, fără protecţie politică. România se confruntă cu un fenomen sistemic de îmbogăţire nejustificată a unor persoane aflate în funcţii publice sau conectate direct la centrele de decizie politică şi administrativă. Acest fenomen a devenit una dintre principalele cauze ale sărăcirii populaţiei, ale neîncrederii în instituţiile statului şi ale blocării dezvoltării economice reale.

3. Modificaţi legea achiziţiilor publice şi reduceţi drastic plafoanele pentru achiziţii directe. Schimbaţi radical legea achiziţiilor publice şi cereţi transparenţă totală sau demisii. Mai puţine achiziţii directe, înseamnă mai mult control, pentru că românii au aflat adevărul. O ţară întreagă a văzut microbuze şcolare cumpărate la preţuri duble şi triple, achiziţii publice umflate, contracte direcţionate către firme de partid – PSD, PNL, UDMR şi, mai nou, USR.

4. Sprijiniţi real Diaspora şi susţineţi acordarea de fonduri europene nerambursabile pentru românii care se întorc acasă să investească. Firmele care creează locuri de muncă în România trebuie susţinute prin acordarea unor beneficii fiscale sau scutire de la plata impozitului pentru primii ani de activitate, nu dezavantajate.

5. Stoparea externalizării profitului multinaţionalelor şi introducerea impozitării cifrei de afaceri, pentru a opri furtul;

6. Combaterea evaziunii fiscale a marilor evazionişti şi creşterea gradului de colectare la buget, fără a creste taxele;

7. Introducerea impozitului progresiv pe veniturile salariale şi introducerea unui sistem al deducerilor personale care să susţină creşterea natalităţii.

8. Aprobarea grilei de salarizare pentru bugetari, având ca referinţă salariul Preşedintelui României (multe grile depăşesc acest salariu);

9. Susţinerea capitalului românesc pentru a construi noi fabrici de medicamente, pentru a ridica povara de pe bugetul de sănătate;

10. Înfiinţarea fondului naţional de investiţii după model norvegian, pentru a revitaliza marile investiţii din România;

11. Renegocierea redevenţelor pentru exploatarea resurselor naturale ale României, la nivelul mediei UE;

12. Încurajarea românilor din comunităţile din jurul graniţelor să se angajeze în România, odată cu oferirea cetăţeniei române;

13. Minim 50 % din gazul României să fie utilizat pentru reindustrializarea României. Pentru agricultura României este vital să redeschidem combinatele chimice pentru a produce îngrăşăminte chimice;

14. Administrarea eficientă a portului Constanţa şi stoparea evaziunii fiscale”.

În final, deputatul avertizează că România se află într-un moment de cotitură istorică, marcat de un impas economic major, și subliniază că cetățenii nu trebuie certați, ci ascultați. El susține că președintele va fi judecat direct de români pentru deciziile care vor influența viitorul țării și își încheie mesajul cu un apel la unitate națională, afirmând că „un popor unit nu poate fi învins”.