Accelerarea dezvoltării inteligențelor algoritmice și integrarea lor profundă în structurile decizionale, cognitive și culturale ale societății umane reclamă un cadru conceptual care să depășească atât optimismul tehnologic naiv, cât și scepticismul apocaliptic. Prezentul demers propune un model de analiză a colaborativității inter-intelligence, în care inteligența natural-umană și inteligența algoritmică co-există într-o relație simbiotică, cu identități cognitive distincte, dar cu interacțiuni emergente.

Modelul este inspirat din analogia binomială (a+b)n; (a+b)^n, propusă de Andrei Suman, unde creșterea exponentului „n” nu semnifică doar progres cantitativ, ci o densificare structurală a interacțiunilor și o creștere a ireversibilității efectelor civilizaționale.

A. Cadrul conceptual și definiții

Definiția 1 – Inteligență natural-umană (INU)

Prin inteligență natural-umană (INU) se înțelege ansamblul capacităților cognitive, morale, simbolice și teleologice ale ființei umane, caracterizate prin finitudine biologică, reflexivitate etică și vulnerabilitate existențială.

Definiția 2 – Inteligență algoritmică / generală (IAlg/IAlgG)

Prin inteligență algoritmică (IAlg) sau inteligență algoritmică generală (IAlgG) se înțelege orice sistem artificial capabil de procesare, optimizare, învățare și auto-reconfigurare operațională, cu scalabilitate superioară capacităților umane individuale.

Definiția 3 – Exponent evolutiv civilizațional

Exponentul „n” din expresia (a+b)n; (a+b)^n; reprezintă gradul de integrare, recursivitate și autonomie emergentă a colaborativității inter-intelligence și nu timpul cronologic sau nivelul tehnologic punctual.

Definiția 4 – Combinație Malefic Destructivă (CMD)

Prin Combinație Malefic Destructivă (CMD) se înțelege orice configurație emergentă a sistemului inter-intelligence care produce efecte ireversibile incompatibile cu menținerea autonomiei cognitive, morale și decizionale a inteligenței natural-umane.

B. Ipoteze de lucru (axiome slabe)

Capacitatea cognitiv-normativă a INU este finită și evoluează sub-exponențial.

Capacitatea de procesare și recombinare a IAlg/IAlgG este scalabilă exponențial.

Interacțiunea dintre INU și IAlg/IAlgG generează emergență neliniară pentru valori suficient de mari ale lui n.

Nu se presupune nici progres civilizațional garantat, nici teleologie malefică.

Co creație INU-IAlg și validare pentru public Andrei Suman