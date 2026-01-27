Comisia Europeană confirmă că ancheta privind alegerile din România și interferențele TikTok este încă deschisă

USR: Reacția Comisiei rămâne inacceptabil de lentă

Europarlamentarii Dan Barna și Vlad Voiculescu au primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitor la solicitarea lor privind riscurile de interferență în procesul electoral din România. Deși Comisia confirmă că investigațiile împotriva platformelor online rămân deschise, cei doi europarlamentari atrag atenția asupra lentorii procedurilor europene, care vin să constate fapte la mult timp după ce procesele electorale au fost deja afectate.

În răspunsul adresat europarlamentarilor, președinta Comisiei a subliniat că instituția rămâne pe deplin angajată în aplicarea riguroasă a obligațiilor Actului privind serviciile digitale (DSA). Totodată, documentul confirmă explicit faptul că investigațiile sunt încă în desfășurare, Comisia colectând în prezent fapte și date de la toate părțile implicate și revizuind dovezile disponibile.

Confirmarea anchetei extinse asupra TikTok

Răspunsul Comisiei Europene aduce clarificări importante privind măsurile luate împotriva TikTok în contextul alegerilor românești. Comisia a extins ordinul de păstrare a datelor emis către TikTok, acesta acoperind acum și alegerile din 4 și 18 mai 2025. Acest ordin rămâne în vigoare la acest moment, asigurând disponibilitatea datelor necesare pentru a verifica conformitatea TikTok cu cadrul de gestionare a riscurilor DSA.

Lentoarea reacției – un pericol pentru democrație

Deși salută faptul că dosarul nu a fost închis, Dan Barna și Vlad Voiculescu critică ritmul în care instituțiile europene gestionează aceste amenințări iminente.

„Faptul că Ursula von der Leyen ne confirmă astăzi, în 2026, că investigațiile sunt deschise și că se ‘adună date’ despre alegerile din 2024 și 2025 arată o falie sistemică. Deși TikTok a anunțat măsuri specifice, inclusiv o echipă de 120 de experți pentru alegerile din România, efectele dezinformării s-au produs deja. Avem nevoie de mecanisme de reacție rapidă, nu de constatări post-factum,” a declarat Dan Barna.

La rândul său, Vlad Voiculescu a subliniat discrepanța dintre promisiunile platformelor și realitatea din teren: „Comisia susține că a monitorizat îndeaproape schimbările promise de TikTok în timpul alegerilor din mai 2025. Cu toate acestea, suntem informați că abia acum se analizează probele. Această lentoare birocratică în fața unor algoritmi care acționează în timp real este inacceptabilă. Democrația nu poate fi apărată cu viteza corespondenței administrative.”

Cei doi europarlamentari vor continua să solicite Comisiei Europene nu doar monitorizare, ci sancțiuni rapide și măsuri preventive concrete pentru a proteja integritatea viitoarelor procese electorale.