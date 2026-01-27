Acțiune preventivă a polițiștilor olteni pe DN 6. Zeci de controale și sancțiuni aplicate

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat luni, 26 ianuarie 2026, o amplă acțiune preventivă pe Drumul Național 6, având ca scop principal creșterea siguranței rutiere și reducerea riscului producerii accidentelor de circulație. În cadrul acțiunii, au fost instituite cinci filtre rutiere, patru fixe și unul mobil, menite să identifice și să descurajeze comportamentele periculoase în trafic. Activitățile s-au concentrat pe depistarea situațiilor cu potențial de risc, prin controale riguroase efectuate în trafic.

Pentru prevenirea accidentelor și menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice, polițiștii au utilizat aparatele radar și etilotest. Au fost realizate 42 de testări pentru consumul de alcool, toate cu rezultate negative. De asemenea, pe durata acțiunii nu au fost constatate infracțiuni la regimul rutier. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale pentru neregulile identificate. Totodată, a fost reținut un permis de conducere și au fost retrase șase certificate de înmatriculare, ca urmare a depistării unor defecțiuni tehnice care puteau pune în pericol siguranța circulației. Acțiunea s-a desfășurat și cu sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român, care au verificat din punct de vedere tehnic 23 de vehicule, pentru a se asigura că acestea îndeplinesc condițiile legale de circulație.

Pe lângă măsurile de control, polițiștii rutieri au avut și o componentă preventiv-educativă, oferind recomandări participanților la trafic privind adoptarea unei conduite responsabile și adaptate condițiilor de drum.

Reprezentanții IPJ Olt transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, obiectivul principal fiind protejarea vieții și siguranței tuturor participanților la trafic.