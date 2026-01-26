Tânăr de 18 ani, reținut pentru tâlhărie după un furt dintr-un magazin din Slatina

Un tânăr în vârstă de 18 ani, din municipiul Slatina, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Măsura a fost dispusă în noaptea de 25 spre 26 ianuarie 2026, de către polițiștii Poliției municipiului Slatina, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, incidentul a avut loc în data de 25 ianuarie, în jurul orei 13:30, când polițiștii au fost sesizați cu privire la un furt comis într-o societate comercială din municipiu. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că tânărul ar fi sustras mai multe produse cosmetice din magazin. Mai mult, în momentul în care o angajată a societății ar fi încercat să îl oprească, acesta ar fi agresat-o fizic, fapta fiind încadrată penal ca tâlhărie.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta și pentru dispunerea măsurilor legale ce se impun. După administrarea probatoriului, pe numele tânărului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

Reprezentanții IPJ Olt subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.