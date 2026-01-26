Sute de sancțiuni aplicate de polițiștii olteni în weekend

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, weekend-ul trecut, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație. Activitățile au avut ca principale obiective prevenirea faptelor de violență și depistarea conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație, cu accent pe identificarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În perioada menționată, polițiștii au intervenit la 90 de evenimente, 78 dintre acestea fiind sesizate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 240 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 58.000 de lei. Totodată, ca măsură complementară, au fost reținute nouă permise de conducere, trei pentru depășirea vitezei legale cu mai mult de 50 km/h și șase pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, polițiștii au retras patru certificate de înmatriculare, în cazul unor autovehicule care prezentau defecțiuni tehnice sau pentru nerespectarea obligațiilor legale. În cadrul acțiunilor, au fost constatate și două infracțiuni la regimul rutier.

Un exemplu relevant a avut loc la data de 25 ianuarie, în jurul orei 18:00, când polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au oprit pentru control, pe strada Tunari, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din municipiu. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că autorizația de circulație provizorie a autoturismului era expirată. Pe numele conducătorului auto a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Reprezentanții IPJ Olt anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței tuturor cetățenilor.