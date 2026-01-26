Sprijin pentru cei vulnerabili, la Slatina

Primăria municipiului Slatina desfășoară, în această perioadă, acțiuni susținute pentru protejarea persoanelor fără adăpost, în contextul temperaturilor scăzute specifice sezonului rece. Intervențiile sunt realizate prin Direcția de Asistență Socială, cu sprijinul Poliției Locale Slatina, având ca obiectiv prevenirea situațiilor care pot pune în pericol sănătatea sau viața persoanelor vulnerabile. În urma acestor acțiuni din teren, zece persoane fără locuință au fost identificate și preluate de echipele de intervenție, beneficiind de cazare temporară și servicii de bază la Adăpostul Temporar de Noapte al municipiului. Acesta funcționează zilnic, în intervalul orar 19:00-07:00, oferind condiții minime de siguranță și protecție împotriva frigului.

Reprezentanții administrației locale subliniază că scopul principal al acestor demersuri este protejarea persoanelor aflate în situații de risc și asigurarea unui sprijin concret în perioadele cu temperaturi extreme.

Totodată, autoritățile fac apel la spiritul civic al locuitorilor municipiului. Cetățenii sunt încurajați să semnaleze cazurile de persoane fără adăpost aflate în dificultate la Poliția Locală Slatina, la numărul de telefon 0249/954, pentru a permite intervenția rapidă a echipelor specializate.

Solidaritatea și implicarea comunității rămân esențiale în sprijinirea celor mai vulnerabili membri ai societății. Împreună, autorități și cetățeni, pot contribui la siguranța și bunăstarea comunității locale.