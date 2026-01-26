Senatorul AUR Petre Cezar, întâlnire cu românii din Cipru: „Rămânem optimiști și credem într-un viitor mai bun”

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, a participat recent în Cipru la lansarea programului „Înapoi acasă”, un demers dedicat românilor din diaspora, menit să consolideze legătura acestora cu țara și să ofere perspective pentru revenirea în România.

În cadrul întâlnirii, senatorul a purtat discuții deschise cu românii stabiliți în Cipru, abordând subiecte legate de viața lor personală, de realitățile din România, dar și de inițiativele și proiectele care ar putea fi dezvoltate în sprijinul comunităților din afara granițelor.

Atmosfera a fost una caldă și optimistă, participanții exprimându-și dorința de a rămâne conectați la ceea ce se întâmplă în țară. Petre Cezar a subliniat că energia și deschiderea românilor din diaspora reprezintă o motivație importantă pentru continuarea acestui program.