Polițiștii olteni, în acțiune pe DN 6 pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în trafic

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt desfășoară luni, 26 ianuarie 2026, o amplă acțiune preventivă pe Drumul Național 6, unul dintre cele mai intens circulate sectoare de drum din județ. Inițiativa vine în contextul riscului crescut de producere a accidentelor rutiere, generat în special de nerespectarea regimului legal de viteză. Activitățile se derulează în sistem „releu”, pe tronsoanele aflate în competența structurilor rutiere teritoriale, scopul principal fiind reducerea riscului rutier și asigurarea unui climat de siguranță pentru toți participanții la trafic.

Pentru identificarea și sancționarea abaterilor de la legislația rutieră, polițiștii folosesc aparate de măsurare a vitezei, precum și dispozitive pentru testarea conducătorilor auto în vederea depistării consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Pe lângă componenta de control, acțiunea are și un pronunțat caracter educativ. Șoferii opriți în trafic sunt informați cu privire la importanța unui comportament preventiv și responsabil la volan, fiind încurajați să respecte regulile de circulație pentru siguranța proprie și a celorlalți.

La activități participă și reprezentanți ai Registrului Auto Român, care efectuează verificări tehnice în trafic. Acestea vizează identificarea eventualelor defecțiuni ce pot pune în pericol siguranța circulației, cu precădere în condițiile specifice sezonului rece.

Polițiștii rutieri reamintesc faptul că respectarea regulilor de circulație reprezintă un factor esențial în prevenirea accidentelor rutiere și în protejarea vieții.