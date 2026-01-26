O nouă săptămână de filme gratuite la Cinema „Eugen Ionescu” Slatina

Cinema „Eugen Ionescu” Slatina își invită publicul, începând de luni, la o nouă săptămână dedicată filmului, cu proiecții pentru toate vârstele și gusturile. În perioada 26 ianuarie-1 februarie 2026, cinefilii se pot bucura de filme pe marele ecran, cu intrare gratuită. Casieria va fi deschisă zilnic între orele 14:45 și 21:00, iar programul cuprinde producții de animație îndrăgite, filme pentru întreaga familie, dar și titluri destinate publicului matur, multe dintre ele în format 3D.

Programul proiecțiilor este următorul:

14:45 – Flow (dublat, 3D)

16:00 – Shrek – Pentru totdeauna (dublat, 3D)

16:30 – Epoca de gheață 4: Continente în derivă (dublat, 3D)

18:00 – Vrăjitoarele 2 (3D)

18:30 – Roofman: Hoțul de pe acoperiș

20:30 – O luptă după alta

20:45 – Keeper (3D)

Pentru rezervări sau informații suplimentare, spectatorii pot apela numărul de telefon 0784 010 929.