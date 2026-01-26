CSM Slatina, victorie convingătoare în amicalul cu CSM Târgu Jiu

CSM Slatina a început cu dreptul seria jocurilor de pregătire, reușind o victorie clară, scor 3-1, în meciul amical disputat duminică, 25 ianuarie, pe terenul sintetic al Complexului Sportiv „1 Mai”, în compania formației CSM Târgu Jiu. Partida a reprezentat un test util pentru echipa pregătită de Claudiu Niculescu, tehnicianul Slatinei profitând de ocazie pentru a rula întregul lot și pentru a folosi formule diferite de start în cele două reprize. Jocul a oferit ritm, intensitate și momente bune de construcție, semne încurajatoare înaintea competițiilor oficiale.

Golurile formației slătinene au fost marcate de Vlad Andreș, Oscar Siafa și Ionuț Năstăsie, fiecare dintre aceștia reușind să-și treacă numele pe lista marcatorilor într-un meci în care CSM Slatina a arătat poftă de joc și eficiență în ofensivă.

În prima repriză, CSM Slatina a început cu următoarea formulă: Răcășan, Mitran, Bărăitaru, Vlad Andreș, Gabriel Buta, Lăpădătescu, Emilian Pacionel, Constantin Radu, Marius Lupu, Oscar Siafa, Szilard Magyari.

Partea secundă a adus o schimbare, pe teren intrând: Pricopi, Trașcu, Abel Stan, Șoptirean, Alexandru Sima, Chibsah, Prejemerean, Rodri Hernando, George Leață, Ionuț Năstăsie, Szilard Magyari.