Comuna Poboru obține aproape 1 milion de lei pentru modernizarea iluminatului public

Primăria comunei Poboru, condusă de primarul Iulian Bărăscu, a semnat un contract de finanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu, prin care localitatea va beneficia de aproape un milion de lei pentru modernizarea sistemului de iluminat public, proiect ce vizează creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor. Mai exact, este vorba despre o finanțare nerambursabilă în valoare de până la 999.240,86 lei, reprezentând 100% din cheltuielile eligibile, pentru implementarea proiectului „Modernizare sistem iluminat public în comuna Poboru, județul Olt”.

Primarul Iulian Bărăscu a subliniat importanța investiției pentru comunitate. Proiectul este finanțat în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, derulat la nivel național de AFM.

Prin această investiție, administrația locală urmărește:

– modernizarea rețelei de iluminat public;

– reducerea consumului de energie electrică;

– scăderea cheltuielilor din bugetul local;

– creșterea siguranței și confortului cetățenilor.