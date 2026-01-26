Angiograful de la Spital. Hai că se poate!

A fost una dintre informațiile sfârșitului de săptămână, aici pe plan local. La concurență cu noua ordine mondială, unde un nebun ajuns la butoane, în loc de ospiciu, vinde și negociază țări și destine la concurență cu paradele de 24 ianuarie, din caleașca de la Caracal, Slatina, București, Focșani, Iași.

La Slatina, la Spitalul Județean de Urgență, acolo unde, când apar într-un cotlon, gândacii sunt vedete pe social media, a avut loc prima intervenție de montare de a unui stent la un pacient cu risc major de infarct miocardic.

Un proiect venit în contradictoriu cu negaționiștii, cei care pun la îndoială orice investiție din domeniul public, considerând că ceva nefolositor pentru a aduce turul doi înapoi este un atentat la valorile dacice ignorate de cei ce le sunt împotrivă.

Faptul că astăzi SJU Slatina este un loc unde se pot face astfel de intervenții, curente până acum doar în centrele universitare, e un semn că se poate face bine și într-un loc, care, din punct de vedere mediatic, a ținut pagina întâi doar cu partea negativă a sistemului public de sănătate, care, deși imperfect, este mult mai accesibil decât cel din Occident. Cei cu experiențe în Urgențele din Spania, chiar Germania, știu despre ce este vorba!

Practic, angiograful, aparatul care permite montarea unui dispozitiv medical esențial, e un pas pentru a da speranța la viață și aici, pe plan local, fără drumul la București și/sau Craiova. O dovadă, dincolo de ideea preconcepută, că oameni și instituții fac bine. Restul, sincope, controverse, scandaluri, aproape nu mai contează. Pe tema asta, cei în căutare de răspunsuri, îl pot contacta pe pacientul D.P. de aici de lângă Slatina, pentru a le explica, direct de la sursă, ce și cum!