VIDEO. Incendiu devastator la o locuință din Balș. Un bărbat de 56 de ani a ajuns la spital cu arsuri

Un incendiu violent a izbucnit seara trecută, 24 ianuarie 2026, la o casă de locuit din orașul Balș, pe strada Frații Buzești, mobilizând echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. La fața locului au intervenit pompieri din cadrul Stației Balș și Detașamentului Slatina, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La momentul sosirii forțelor de intervenție, flăcările cuprinseseră întreaga locuință, incendiul manifestându-se generalizat. Proprietarul casei, un bărbat în vârstă de 56 de ani, a suferit arsuri la nivelul feței, membrelor superioare și spatelui. Acesta a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital, fiind conștient.

Operațiunile de stingere a incendiului și de înlăturare a efectelor negative s-au desfășurat pe parcursul a aproximativ patru ore. Din nefericire, locuința și bunurile aflate în interior au fost distruse în totalitate.

Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost jarul căzut din sobă.

Reprezentanții ISU Olt reamintesc cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, mai ales în sezonul rece. Astfel, este interzisă folosirea sobelor sau a altor mijloace de încălzire defecte, improvizate, supraalimentate cu combustibil ori lăsate nesupravegheate. Materialele combustibile trebuie depozitate la distanțe de siguranță față de sursele de încălzire, iar pardoselile combustibile din fața sobelor trebuie protejate cu tablă sau tăvi metalice. De asemenea, cenușa rezultată trebuie evacuată doar după stingerea completă a jarului și depozitată în locuri special amenajate, fără risc de incendiu.