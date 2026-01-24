Unirea Principatelor Române sărbătorită la Școala Gimnazială Șopârlița

În ziua de Vineri, 23 Ianuarie 2026, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Șopârlița, dar și comunitatea locală au desfășurat o întâlnire festivă pentru a marca momentul Unirii celor două Principate Române din anul 1859. Activitatea educațională s-a desfășurat în holul central al instituției de învățământ, construită în perioada interbelică de către marele om politic Pavel Brătășanu, figură marcantă a Unirii din anul 1918.

Activitatea a debutat printr-un cuvânt introductiv, susținut de directorul școlii, dna. prof. Neli Dincă, iar apoi a urmat prelegerea dnei. Marijana Trepăduș, primarul comunei Șopârlița, care a subliniat importanța istorică a datei de 24 ianuarie 1859 în istoria românilor, îndemnându-i pe elevi să-și ia drept modele pe tinerii revoluționari pașoptiști, care, în cele din urmă, au realizat acest măreț proiect politic, prin făurirea statului național român. La rândul său, dl. prof. drd. Dan Anastasescu, cadru didactic al școlii, a subliniat faptul că unirea Principatelor Române s-a realizat într-un context internațional favorabil, marile puteri europene recunoscând, în cele din urmă, dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, cel care, în scurta sa domnie, a pus bazele modernizării statului român, prin implementarea marilor sale reforme, inclusiv cea a învățământului.

Partea a doua a evenimentului a constat în mai multe activități artistice, cum ar fi interpretarea unor creații lirice specifice momentului, respectiv a unor cântece patriotice, elevii fiind coordonați de cadrele didactice ale școlii. În încheiere, într-o atmosferă de sărbătoare, toți participanții au jucat Hora Unirii, simbol al unirii românilor din Țara Românească și Moldova.

Școala Gimnazială Șopârlița derulează periodic numeroase proiecte educaționale extrașcolare, având drept obiectiv trezirea spiritului patriotic al elevilor, prin cunoașterea istoriei naționale și a celei locale, precum și promovarea valorilor tradiționale, un rol important în cadrul acestor activități avându-l Primăria și Consiliul Local, prin susținerea materială.

Prof. Drd. Dan Anastasescu