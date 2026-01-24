Unirea, o necesitate cu repetiție! Senatorul de Olt, Robert Ghiță omagiază Mica Unire la Iași

Neconvențional, fără să se supună uzanțelor clasice ce definesc modul de acțiune a clasei politice, fără buton de comandă la purtător, senatorul oltean Robert Ghiță a ales municipiul Iași pentru a participa la manifestările specifice Micii Uniri, la Iași.

Robert Ghiță, un român cu identitate, loial cauzei naționale, explică prezența sa în capitala Moldovei, locul de unde a început făurirea României moderne, țara care astăzi cere prin guvernanții săi tribut pe existența cotidiană fiecăruia dintre noi, prin impozite și taxe mărite pentru a satisface clientela PSD, PNL, USR.

„Sunt primul parlamentar din județul nostru care înțelege să fie la locul și momentul potrivit. Capitala Moldovei este locul de unde a început construcția Statului Modern Român!

Fără voința oamenilor de stat din această provincie istorică, fără înțelegerea corectă a realității istorice a acelor timpuri de oamenii de stat aflați lângă fauritorul de unire astăzi am fi avut, la est, spre Moldova, la vest, spre Transilvania, de pașaport!

Am ales sa reprezint oltenii, aici la Iași, în ideea că, la Slatina, la Olt, este nevoie de o unire cu repetiție! Fără patimi mărunte, fără orgolii politice”.

Aflat la primul mandat de senator în Parlamentul României, Robert Ghiță alege să se implice în problemele comunității, de pe poziția de ales rămas conectat la România reală, țara celor mulți.