Deputatul Mihai-Adrian Țiu – 24 Ianuarie, ziua demnității și unității naționale

Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, deputatul de Olt Mihai-Adrian Țiu a transmis un mesaj dedicat semnificației istorice și actuale a momentului de la 24 Ianuarie 1859, subliniind importanța unității naționale, a demnității și a apărării interesului românesc. Parlamentarul amintește că Unirea Principatelor Române reprezintă actul fondator al României moderne și primul pas decisiv în realizarea Statului Național Unitar Român. Sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, românii au demonstrat că voința comună, curajul și solidaritatea pot transforma un ideal într-o realitate istorică.

Cunoscută drept „Mica Unire”, ziua de 24 Ianuarie nu a fost un simplu act administrativ, ci o veritabilă victorie a conștiinței naționale. A fost un act de demnitate și responsabilitate față de generațiile viitoare, dar și dovada clară că unitatea națională reprezintă cea mai puternică forță a unui popor. Prin această decizie istorică, românii au pus bazele statului modern român și și-au afirmat dreptul de a-și decide singuri destinul.

În mesajul său, deputatul Mihai-Adrian Țiu atrage atenția asupra lecțiilor oferite de istorie, subliniind că România a cunoscut succesul doar în momentele în care a fost unită și a avut de suferit atunci când a fost dezbinată sau când a acceptat interese străine în detrimentul interesului național. Alegerea Moldovei și a Țării Românești de a se uni a reprezentat un act de asumare și de suveranitate, care a consolidat identitatea națională. La 167 de ani de la Mica Unire, parlamentarul consideră că este o datorie morală să fie cinstită memoria celor care au luptat pentru o Românie modernă, sigură și unită. Totodată, acesta subliniază că generațiile de astăzi trebuie să se ridice la nivelul curajului și viziunii înaintașilor, să apere valorile, tradițiile și identitatea națională.

Deputatul mai afirmă că România nu s-a construit prin supunere sau renunțare, ci prin demnitate, prin apărarea valorilor, a resurselor și a interesului național. Țara lăsată moștenire de înaintași trebuie protejată și condusă în folosul românilor, nu cedată unor centre de putere din afara granițelor.

În final, Mihai-Adrian Țiu face un apel la unitate, subliniind că doar prin solidaritate pot fi depășite dificultățile și pot fi consolidate obiectivele naționale. Lecțiile de unitate și determinare oferite de generația Unirii rămân, în opinia sa, mai actuale ca oricând.

„Doar uniți avem puterea de a merge mai departe și de a apăra ceea ce ne aparține. Să ne iubim țara și să o respectăm”, transmite deputatul.

La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni!