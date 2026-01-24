Deputatul Gigel Știrbu, de 24 Ianuarie: „Dezbinarea slăbește, unitatea construiește”

Cu prilejul Zilei Unirii Principatelor Române, deputatul de Olt Gigel Știrbu transmite un mesaj ferm despre relevanța actuală a momentului de la 1859, subliniind că 24 Ianuarie nu este doar o filă de istorie, ci un reper esențial pentru alegerile României de astăzi. Parlamentarul amintește că, în urmă cu 167 de ani, România nu exista ca stat unitar, ci era formată din două principate mici și vulnerabile, aflate sub presiunea marilor imperii ale vremii. În acel context dificil, liderii politici au avut luciditatea și curajul de a înțelege că dezbinarea slăbește, iar unitatea creează șansa unui destin comun.

Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza atât la Iași, cât și la București, nu a fost doar o soluție politică ingenioasă, ci un act de voință națională, un moment în care românii au decis să își asume controlul asupra propriului viitor. Unirea Principatelor a deschis drumul modernizării statului, al reformelor, al unei administrații coerente, al unei armate comune și al unei direcții clare de dezvoltare. În mesajul său, Gigel Știrbu atrage atenția că, deși România nu mai trăiește astăzi sub presiunea imperiilor clasice, se confruntă cu o lume instabilă, marcată de tensiuni, fragmentare și polarizare. Dezbinarea, discursul radical și interesele mărunte riscă să ia locul construcției serioase și al responsabilității publice.

„Unirea nu înseamnă uniformitate, ci responsabilitate comună. Nu înseamnă lozinci, ci direcție. Nu înseamnă nostalgie, ci proiect”, subliniază deputatul, evidențiind că România are nevoie, la fel ca în 1859, de lideri lucizi, instituții puternice și cetățeni care pun interesul național mai presus de orgolii sau conflicte artificiale.

Gigel Știrbu reamintește că momentele de afirmare ale României nu au fost rodul întâmplării, ci rezultatul solidarității și al capacității de a acționa împreună. Din această perspectivă, 24 Ianuarie devine nu doar o sărbătoare, ci și un test de maturitate civică și politică.

„Suntem capabili, din nou, să punem România pe primul loc?”, este întrebarea lansată de parlamentarul de Olt, care își încheie mesajul cu un apel la responsabilitate și unitate: „La mulți ani României unite. Depinde de noi ce urmează”.

