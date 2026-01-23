Premieră medicală în Olt. Prima angioplastie cu montare de stent, realizată la SJU Slatina

Premieră medicală în Olt. Prima angioplastie cu montare de stent, realizată la...

Spitalul Județean de Urgență Slatina marchează o premieră medicală importantă pentru județul Olt, prin efectuarea primei angioplastii cu montare de stent, la doar două luni de la punerea în funcțiune a angiografului de ultimă generație din dotarea unității. Intervenția a fost realizată cu succes asupra unui pacient în vârstă de 70 de ani, aflat în risc major de infarct miocardic. Procedura a fost efectuată de dr. Eugen Țiereanu, medic primar cardiologie și cardiologie intervențională, iar evoluția pacientului este favorabilă, acesta urmând să fie externat chiar astăzi.

Realizarea acestei intervenții confirmă importanța investițiilor în infrastructura medicală modernă. Angiograful, în valoare de 7.160.000 de lei, a fost achiziționat de Spitalul Județean de Urgență Slatina cu sprijinul Consiliului Județean Olt și al Ministerului Sănătății, fiind unul dintre cele mai performante echipamente de imagistică medicală din dotarea spitalului.

Reprezentanții spitalului subliniază că investițiile în echipamente moderne merg mână în mână cu investițiile în oameni, având ca obiectiv principal sănătatea și siguranța pacienților.