U.A.T Municipiul Slatina, având sediul în Strada Mihail Kogălniceanu, nr.1, Slatina, județul Olt, titular al Proiectului “ELABORAREA IN FORMAT GIS A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE PLANIFICARE URBANA IN MUNICIPIUL SLATINA, JUDETUL OLT (REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL)”, localitatea Slatina, judeţul Olt, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul A.P.M. Olt, str. I. Moroşanu, nr. 3, Slatina, judeţul Olt, de luni până joi între orele 09 – 16.00, vineri între orele 09 – 13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul DJM Olt, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.
ANUNŢ PUBLIC U.A.T Municipiul Slatina – depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu – “ELABORAREA IN FORMAT GIS A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE PLANIFICARE URBANA IN MUNICIPIUL SLATINA, JUDETUL OLT (REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL)”
