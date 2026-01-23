ANUNŢ PUBLIC U.A.T Municipiul Slatina – depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu – “ELABORAREA IN FORMAT GIS A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE PLANIFICARE URBANA IN MUNICIPIUL SLATINA, JUDETUL OLT (REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL)”

U.A.T Municipiul Slatina, având sediul în Strada Mihail Kogălniceanu, nr.1, Slatina, județul Olt, titular al Proiectului “ELABORAREA IN FORMAT GIS A DOCUMENTELOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE PLANIFICARE URBANA IN MUNICIPIUL SLATINA, JUDETUL OLT (REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL)”, localitatea Slatina, judeţul Olt, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul A.P.M. Olt, str. I. Moroşanu, nr. 3, Slatina, judeţul Olt, de luni până joi între orele 09 – 16.00, vineri între orele 09 – 13.00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul DJM Olt, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.