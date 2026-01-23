AJOFM Olt lansează în februarie trei cursuri gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt anunță demararea, în luna februarie 2026, a trei programe de formare profesională, destinate persoanelor aflate în evidența instituției ca fiind în căutarea unui loc de muncă. La nivel județean, aceste cursuri vor fi organizate pentru 42 de participanți, scopul principal fiind creșterea șanselor de integrare pe piața muncii. Programele de formare vizează ocupații solicitate de angajatori, cele mai multe locuri fiind alocate pentru calificarea de lucrător comercial, cu un număr de 28 de participanți, precum și pentru dobândirea de competențe digitale, esențiale în contextul actual al pieței muncii.

Cursurile sunt gratuite pentru șomerii indemnizați și neindemnizați înregistrați la AJOFM Olt. Persoanele care realizează venituri pot participa, însă vor suporta costurile aferente programelor de formare profesională.

Cei interesați pot obține informații suplimentare direct de la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt din Slatina, strada Crișan, nr. 31 bis, sau telefonic, la 0249/438595, tasta 7.