Unirea Principatelor Române sărbătorită la Școala Gimnazială Curtișoara

În ziua de Joi, 22 Ianuarie 2026, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Curtișoara au desfășurat o întâlnire festivă pentru a marca momentul Unirii celor două Principate Române din anul 1859, alături de invitați speciali, în sala Căminului Cultural din localitate.

Evenimentul, denumit: „24 Ianuarie 1859. De la proiect politic la realizarea unui ideal măreț”, a debutat printr-un cuvânt introductiv, susținut de dl. prof. drd. Dan Anastasescu, cadru didactic la Școala Gimnazială Curtișoara, care a prezentat contextul intern al făuririi unuia dintre cele mai importante proiecte politice ale românilor, adică Unirea Moldovei cu Țara Românească, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn, atât la Iași, cât și la București.

În a doua parte a evenimentului, a urmat prelegerea dnei. muzeograf Denissa Guțică-Florescu de la Muzeul Județean Olt, care a vorbit celor prezenți despre contextul internațional, care a fost unul favorabil unirii românilor. Un rol important l-a avut generația pașoptistă, ai cărei reprezentanți (frații Brătianu, C. A. Rosetti, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Ion Heliade-Rădulescu și alții) au întărit această ideea a unității românilor, din spațiul extracarpatic, în cercurile diplomatice din Occident, în special de la Paris. De asemenea, doamna muzeograf a subliniat faptul că aceste personalități politice și culturale reprezintă, de fapt, valorile și modelele pe care tinereii trebuie să le cerceteze și să le urmeze.

În ultima parte a evenimentului, elevii școlii au avut bucuria de a-l audia pe invitatul special, dl. Ion Crețeanu, fost manager al Ansamblului „Doina Oltului”, declarat tezaur uman viu de către UNESCO, care a interpretat mai multe piese folclorice din extinsul său repertoriu, printre care s-a numărat și „balada Brâncovenilor”, varianta populară.

Acest eveniment se înscrie în lista de activități comune, cuprinse în cadrul Parteneriatului „Să ne cunoaștem istoria”, dintre Școala Gimnazială Curtișoara și Muzeul Județean Olt.

Trebuie precizat faptul că acest proiect educațional, având drept obiectiv trezirea spiritului patriotic al elevilor, precum și promovarea muzicii românești autentice, s-a desfășurat cu sprijinul dlui. primar Gheorghe Gănescu și al Primăriei Comunei Curtișoara, prin organizarea acțiunii în sala Căminului Cultural; al dlui manager Gheorghe Smarandache de la Muzeul Județean Olt; al dnei. prof. Victoria Mircioagă, directorul Școlii Gimnaziale Curtișoara, precum și a tuturor cadrelor didactice implicate.

Prof. Drd. Dan Anastasescu