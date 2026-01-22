Slatina, în centrul dialogului diplomatic internațional

Municipiul Slatina a fost joi, 22 ianuarie 2026, gazda unei întâlniri oficiale cu reprezentanți ai Ambasadei Marii Britanii, eveniment care confirmă deschiderea administrației locale către cooperarea internațională și dialogul diplomatic.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a primit vizita lui Edward Lister, lider al departamentului politic al Ambasadei Marii Britanii, alături de Maria Elena Camarascu, ofițer politic senior, și Ana Maria Dima, manager de programe. Întâlnirea a avut ca obiectiv principal identificarea unor direcții comune de colaborare și schimb de bune practici.

Discuțiile purtate au vizat teme de actualitate precum politica internă, noile măsuri guvernamentale și, în mod special, rolul administrației publice locale în dezvoltarea durabilă a comunităților. Reprezentanții ambasadei și conducerea municipalității au analizat oportunitățile de cooperare care pot contribui la consolidarea relațiilor instituționale și la implementarea unor proiecte cu impact real pentru oraș.