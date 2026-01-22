Olt. Șofer prins băut la volan, altul fără permis

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au intervenit, în cursul zilei de miercuri, 21 ianuarie 2026, în două situații distincte care vizează abateri grave de la normele rutiere, fiind demarate cercetări penale.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 19:50, pe strada Traian din orașul Piatra-Olt. Polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, din municipiul Slatina. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilometru a indicat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor.

Cel de-al doilea incident a avut loc în jurul orei 22:40, pe strada Vornicul Ureche din municipiul Caracal. Un tânăr de 24 de ani, din comuna Fărcașele, a fost oprit în trafic de polițiști. Verificările efectuate în bazele de date au arătat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.